AIサーバー用MOSFET産業洞察：市場現状＋発展見通し（2026年版）- 年平均成長率（CAGR）22.55％の超高速成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、グローバルAIサーバー用MOSFET市場は2025年に10.08億米ドル規模となった。
2032年には46.65億米ドル規模に達すると予測される。
2026年から2032年にかけての年平均成長率は22.55%である。
供給面では上位企業の存在感が大きく、世界トップ5社で市場全体の約56.85%を占める構造である。
AIサーバー用MOSFETとは、AI最適化サーバー内の電圧レギュレータモジュール（VRM）、電源ユニット（PSU）、中間バスコンバータ、および補助電源回路に使用されるパワー半導体デバイスである。これらのMOSFETは、GPU、AIアクセラレータ、高帯域幅メモリ（HBM）、ネットワークコンポーネントに必要とされる大電流・低電圧の電力供給を制御する。従来型のエンタープライズサーバーと比較して、AIサーバーでは、より高い電流密度、より高速な過渡応答、および優れた熱性能が求められる。
市場規模と今後5年予測： 高密度電力供給が成長を牽引
グローバルAIサーバー用MOSFET市場は、AIインフラ投資の拡大に連動し、導入初期から量的拡大局面へ移行している。LP Informationの最新分析「世界AIサーバー用MOSFET市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/790375/ai-server-mosfet）によると、2025年の世界市場規模は10.08億米ドルに達していた。2026年以降は、GPU搭載密度の上昇、ラック電力の増加、電源変換効率への要求が重なり、市場拡大の持続性が高まる見通しである。
2032年の世界市場規模は46.65億米ドルに達すると見込まれる。2026～2032年のCAGRは22.55%であり、単なる循環的な部品需要ではなく、AIサーバーの電源アーキテクチャ変化に起因する構造的成長と位置づけられる。低電圧・大電流を安定的に供給する能力は、演算性能だけでなく、システム全体の消費電力、熱設計、運用コストにも影響する。
地域別では、北米が最大の販売地域であり、2025年には7.12億米ドル規模に達していた。2032年には30.81億米ドル規模へ拡大すると予測され、AIデータセンター投資の集中が市場を支える。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352807/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352807/images/bodyimage2】
主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationの調査では、世界の主要メーカーにはInfineon Technologies、onsemi、Vishay、Alpha & Omega Semiconductor、Nexperia、STMicroelectronics、Wolfspeed、Monolithic Power Systems、China Resources Microelectronics Limited、Wuxi NCE Power Co., Ltdなどが含まれる。売上規模ではInfineon Technologiesが上位に位置し、2025年の同社AIサーバー用MOSFET関連売上は2.71億米ドル規模であった。トップ5社は市場全体の約56.85%を占めており、上位企業群が市場の相当部分を構成している。
一方で、市場は完全な寡占には至っていない。上位企業が技術、顧客基盤、品質認証、量産能力で優位を持つ一方、後続企業も特定電圧帯、パッケージ技術、地域供給で参入余地を残している。競争構造は、グローバル大手を中心とする頭部企業群と、用途・地域に強みを持つ中堅企業群による階層型とみるべきである。
主要企業の動向
2026年5月、Polar SemiconductorとNexperiaは、次世代パワーMOSFETを米国拠点のウエハファウンドリで製造する戦略的協業を発表した。AIサーバーインフラ、ロボティクス、産業、車載向け需要を背景に、製造地域と供給安定性を競争力に組み込む動きである。
2032年には46.65億米ドル規模に達すると予測される。
2026年から2032年にかけての年平均成長率は22.55%である。
供給面では上位企業の存在感が大きく、世界トップ5社で市場全体の約56.85%を占める構造である。
AIサーバー用MOSFETとは、AI最適化サーバー内の電圧レギュレータモジュール（VRM）、電源ユニット（PSU）、中間バスコンバータ、および補助電源回路に使用されるパワー半導体デバイスである。これらのMOSFETは、GPU、AIアクセラレータ、高帯域幅メモリ（HBM）、ネットワークコンポーネントに必要とされる大電流・低電圧の電力供給を制御する。従来型のエンタープライズサーバーと比較して、AIサーバーでは、より高い電流密度、より高速な過渡応答、および優れた熱性能が求められる。
市場規模と今後5年予測： 高密度電力供給が成長を牽引
グローバルAIサーバー用MOSFET市場は、AIインフラ投資の拡大に連動し、導入初期から量的拡大局面へ移行している。LP Informationの最新分析「世界AIサーバー用MOSFET市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/790375/ai-server-mosfet）によると、2025年の世界市場規模は10.08億米ドルに達していた。2026年以降は、GPU搭載密度の上昇、ラック電力の増加、電源変換効率への要求が重なり、市場拡大の持続性が高まる見通しである。
2032年の世界市場規模は46.65億米ドルに達すると見込まれる。2026～2032年のCAGRは22.55%であり、単なる循環的な部品需要ではなく、AIサーバーの電源アーキテクチャ変化に起因する構造的成長と位置づけられる。低電圧・大電流を安定的に供給する能力は、演算性能だけでなく、システム全体の消費電力、熱設計、運用コストにも影響する。
地域別では、北米が最大の販売地域であり、2025年には7.12億米ドル規模に達していた。2032年には30.81億米ドル規模へ拡大すると予測され、AIデータセンター投資の集中が市場を支える。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352807/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352807/images/bodyimage2】
主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationの調査では、世界の主要メーカーにはInfineon Technologies、onsemi、Vishay、Alpha & Omega Semiconductor、Nexperia、STMicroelectronics、Wolfspeed、Monolithic Power Systems、China Resources Microelectronics Limited、Wuxi NCE Power Co., Ltdなどが含まれる。売上規模ではInfineon Technologiesが上位に位置し、2025年の同社AIサーバー用MOSFET関連売上は2.71億米ドル規模であった。トップ5社は市場全体の約56.85%を占めており、上位企業群が市場の相当部分を構成している。
一方で、市場は完全な寡占には至っていない。上位企業が技術、顧客基盤、品質認証、量産能力で優位を持つ一方、後続企業も特定電圧帯、パッケージ技術、地域供給で参入余地を残している。競争構造は、グローバル大手を中心とする頭部企業群と、用途・地域に強みを持つ中堅企業群による階層型とみるべきである。
主要企業の動向
2026年5月、Polar SemiconductorとNexperiaは、次世代パワーMOSFETを米国拠点のウエハファウンドリで製造する戦略的協業を発表した。AIサーバーインフラ、ロボティクス、産業、車載向け需要を背景に、製造地域と供給安定性を競争力に組み込む動きである。