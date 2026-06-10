AsiaNet 201579（0091）

【ラサ（中国）2026年6月10日新華社＝共同通信JBN】中国南西部のThe Department of Culture and Tourism of Xizang Autonomous Region（チベット自治区文化観光局）が制作し、継承、発展、革新の3部で構成したドキュメンタリーMillennium Wisdom, Renewed Inheritance - The Legendary Journey of Tibetan Medicinal Bathing（千年の叡智、新たな継承 ― チベット薬用入浴の伝説の旅）が、顕著な普遍的価値を持つ国連教育科学文化機関（ユネスコ）無形文化遺産に登録されているチベットの薬用入浴の古来からの伝統と現代における活力を世界に紹介しています。

ビデオは次を参照： https://www.youtube.com/watch?v=1g1hry7Mtqw

https://www.youtube.com/watch?v=UJhG17rbrKE

https://www.youtube.com/watch?v=WGn6g58ycKE

このドキュメンタリーは、チベットの薬用入浴の進化と変遷を含む全行程をたどります。継承に関する章では、その理論的基礎を築いたFour Medical Tantras（4つの医学経典）から、処方と臨床応用を完成させた無数の古代文書に至るまで、千年にも及ぶ系譜を明らかにします。高原の植物や鉱物に由来し、水療法を中心に形成されたこの古代の治療法は、地元の地域社会や僧院、そして現代の学術機関を通じて受け継がれてきました。発展に関する章は、国家認定からユネスコの人類の無形文化遺産の代表的な一覧表（Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity）への登録に至るまで、好ましい政策に支えられて文化観光やウェルネス産業との融合が進む進展を記録しています。スマート機器が医療施設やウェルネスリゾートに導入され、世界中の人々に利用が広がっています。革新に関する章では、現代の発展の中で伝統的な技術を維持する取り組みを強調しています。生薬加工の改良、スマート機器の研究開発、現代の需要に合わせた標準化された経営改革は、この民族文化の基盤を強固にし、伝統的な東洋医学の知見を世界の医療にもたらします。

チベット高原（青海省）を起源とする生きた文化遺産であるチベットの薬用入浴は、中国文明の包括性と活力を体現しています。このドキュメンタリーは世界の人々に、チベット医療文化の独自の魅力を直接体験し、数千年の知恵が現代生活にいかに役立ち、未来の世代に恩恵をもたらすかを見る機会を提供します。

Source: The Department of Culture and Tourism of Xizang Autonomous Region