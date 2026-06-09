BLAST Rainbow Six Major 2026 11月に大阪で開催決定

大阪（日本）, 2026年6月9日 /PRNewswire/ -- 歴史的大会、BLAST Rainbow Six Major 2026が11月7日から15日に大阪で開催される。「BLAST Rainbow Six Osaka Major 2026」は、日本で初めて開催される「Rainbow Six Major」であり、大阪のATCホールを舞台に世界最高峰の『Rainbow Six Siege』チームが集結。賞金総額60万ドルと、「Six Invitational 2027」出場に向けた重要なランキングポイントを懸けて戦う。

本大会は、Rainbow Six Esportsにとって大きな節目となるイベント。日本は長年にわたり、熱心で情熱的なRainbow Sixコミュニティを育んできた国であり、プロチームや主要eスポーツ大会への高い支持でも知られている。Osaka Majorは、日本のファンが初めて世界規模のRainbow Six Majorを観戦できる待望の機会となる。また、世界中から数千人のファンを迎え、日本を代表する活気ある文化都市、大阪の魅力を発信する舞台にもなる。

BLAST Rainbow Sixのエグゼクティブプロデューサー、クリスティーナ・マーテル（Chrystina Martel）は、「日本は長年にわたりRainbow Sixコミュニティの中心的存在であり、ゲームやeスポーツシーンに対する素晴らしい情熱を示し続けてきました。初めてRainbow Six Majorを日本で開催することは、この競技シーンにとって非常に重要な瞬間であり、ファンの皆さんから長く望まれてきたことでもあります。11月に大阪で世界中のRainbow Sixコミュニティを迎え、この忘れられないイベントを開催できることを楽しみにしています」と述べた。

また、UbisoftのRainbow Six Esportsシニアディレクター、セバスチャン・ラットは、「日本は長年にわたり世界でも有数の熱狂的なRainbow Sixコミュニティを築いてきました。大阪でMajorを開催することは、選手、チーム、そしてファンの皆さんにふさわしい特別な瞬間です。Six Invitationalへの道のりの中で、日本のファンの熱気と世界中のRainbow Sixコミュニティが交わる光景を見るのが待ちきれません」とコメントしている。

来場するファンは、数カ月にわたる激戦を勝ち抜いてきた世界トップチームによる最高峰の戦いを目撃することになる。チームは国際タイトル獲得、Six Invitational 2027への出場権獲得、そしてMajor王者の座を目指す。

BLAST Rainbow Six Osaka Majorは、2026年Rainbow Six Esportsシーズンの一環として開催される。2026年シーズンは統一されたグローバル競技フォーマットのもと運営され、国際Major大会は年間2回実施される。Osaka Majorはソルトレイクシティで開催される今年最初のMajorに続く大会であり、各チームにとって「Six Invitational Brazil 2027」出場権を確保する最後の重要な機会の一つとなる。

チケットは本日より販売開始。チケット情報や大会の最新情報は公式サイトで随時発表される。

BLASTについて

BLASTは、eスポーツやゲーム、その他の新たな競技フォーマットを次のレベルへ引き上げることを目指す、グローバル競技エンターテインメント企業。高品質なプロダクション、大胆なクリエイティブ、そしてファンファーストの演出でeスポーツ業界を牽引しており、世界最高峰のチームやスター選手たちが、ロンドン、シンガポール、オースティン、リオなど世界各地の大型アリーナで、数百万ドル規模の賞金と栄光を懸けて戦う舞台を創り上げている。コペンハーゲン（本社）、ロンドン、ベルリン、ムンバイ、マルタ、ニューヨークにオフィスを構え、Epic Games、Valve、Supercell、Ubisoftなど世界有数のゲームパブリッシャーと提携。『Rocket League』『Fortnite』『Rainbow Six』『Brawl Stars』『Dota 2』『Counter-Strike 2』などのeスポーツ大会の企画・制作・運営を手掛けている。

Ubisoftについて

Ubisoft は、世界的なゲーム開発・販売企業。『Assassin's Creed』『Far Cry』『Just Dance』『Tom Clancy's Rainbow Six』『The Division』など数々の人気シリーズを展開している。2024-25年度の純予約売上高は18億5,000万ユーロを記録した。

（日本語リリース：クライアント提供）

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