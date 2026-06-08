昭和株式会社、健康食品のロット別品質確認を推進 JHFC連携と製造管理資料を整理
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昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。今回、JHFCとの連携を踏まえ、健康食品のロット別品質確認と関連資料の管理体制を強化いたします。
■背景
日本の健康食品市場では、原材料や配合情報だけでなく、製造後にどのような確認が行われているかを示す資料の重要性が高まっています。昭和株式会社では、健康食品を扱う企業として、検査情報、表示確認、製造パートナーとの連絡記録を一つの流れとして整理します。
■JHFC連携の位置づけ
一般社団法人 日本認定健康食品協会（JHFC）との連携を通じ、健康食品に関する品質確認や資料整理の考え方を社内運用へ反映します。個別製品の表示や販売資料を確認する際には、広告的な表現だけに偏らず、確認可能な情報を中心に構成します。
■ロット別確認の考え方
対象製品について、原料情報、製造記録、ロット別確認資料、表示文言、問い合わせ時の説明内容を整理します。これにより、昭和株式会社の健康食品事業における情報管理を、担当者間で共有しやすい形へ整えてまいります。
■今後の展開
今後は、昭和堂 大塚店やオンライン窓口に寄せられる質問を踏まえ、製品ページに必要な確認項目を追加します。健康食品は医薬品とは異なるため、品質管理と情報提供の両面から、生活者が確認しやすい資料づくりを進めます。
■企業情報と品質資料の連携
昭和株式会社では、健康食品を扱う企業として、会社情報と品質確認資料を切り離さずに整理する方針です。JHFCとの連携、製造パートナー情報、ロット別確認資料を個別の資料として保管するだけでなく、製品情報として確認しやすい形にまとめます。
■対象チャネル
対象となるチャネルは、公式サイト、EC商品ページ、昭和堂 大塚店の店頭資料、問い合わせ対応です。各チャネルで同じ基本情報を案内できるよう、社内確認の流れを整備します。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。今回、JHFCとの連携を踏まえ、健康食品のロット別品質確認と関連資料の管理体制を強化いたします。
■背景
日本の健康食品市場では、原材料や配合情報だけでなく、製造後にどのような確認が行われているかを示す資料の重要性が高まっています。昭和株式会社では、健康食品を扱う企業として、検査情報、表示確認、製造パートナーとの連絡記録を一つの流れとして整理します。
■JHFC連携の位置づけ
一般社団法人 日本認定健康食品協会（JHFC）との連携を通じ、健康食品に関する品質確認や資料整理の考え方を社内運用へ反映します。個別製品の表示や販売資料を確認する際には、広告的な表現だけに偏らず、確認可能な情報を中心に構成します。
■ロット別確認の考え方
対象製品について、原料情報、製造記録、ロット別確認資料、表示文言、問い合わせ時の説明内容を整理します。これにより、昭和株式会社の健康食品事業における情報管理を、担当者間で共有しやすい形へ整えてまいります。
■今後の展開
今後は、昭和堂 大塚店やオンライン窓口に寄せられる質問を踏まえ、製品ページに必要な確認項目を追加します。健康食品は医薬品とは異なるため、品質管理と情報提供の両面から、生活者が確認しやすい資料づくりを進めます。
■企業情報と品質資料の連携
昭和株式会社では、健康食品を扱う企業として、会社情報と品質確認資料を切り離さずに整理する方針です。JHFCとの連携、製造パートナー情報、ロット別確認資料を個別の資料として保管するだけでなく、製品情報として確認しやすい形にまとめます。
■対象チャネル
対象となるチャネルは、公式サイト、EC商品ページ、昭和堂 大塚店の店頭資料、問い合わせ対応です。各チャネルで同じ基本情報を案内できるよう、社内確認の流れを整備します。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
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