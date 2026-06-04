5000億円企業の元トップが、上流と下流の両極を見てたどり着いた答え 井川意高による『井川流・男の格講座』を6月15日（月）に代々木で開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351411/images/bodyimage1】
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、元大王製紙会長・井川意高氏が主宰する対話型イベント「井川塾」を、2026年6月15日（月）にLIVE STUDIO LODGE（代々木）にて開催いたします。
今回のテーマは、「男の格」。
売上5000億円企業のトップとして政財界の中枢を知り尽くし、同時に社会の底辺とも向き合ってきた井川氏だからこそ語れる、“本物の教養と品格”をテーマにした特別講座です。会場参加者だけが体験できる、毒舌と本音に満ちた120分をお届けします。
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■開催背景：なぜ今、「男の格」なのか
大王製紙のトップとして政財界の要人たちと交流し、故・安倍晋三元首相をはじめとする各界の重鎮たちと親交を深めてきた井川意高氏。
一方で、社会的地位を失い、3年2カ月にわたる刑務所生活を経験した人物でもあります。
上流と下流、その両極を知る井川氏は、
「男の格は、カネや肩書ではなく、教養と所作で決まる」
と語ります。
情報や肩書が氾濫する時代だからこそ、人間の本質は会話の内容、店員への接し方、食事の作法、支払いの所作といった何気ない振る舞いに表れます。
本講座では、ビジネス書やマナー本では決して学べない、「本物の一流」を見てきた男だからこそ語れる品格と教養の本質を解き明かします。
▼お申し込みはこちら
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
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■講座内容：明日から使える“一生モノの武器”
本講座は単なるマナー講座ではありません。
社交、ビジネス、恋愛など、あらゆる場面で「一目置かれる大人」になるための実践的な知恵をお伝えします。
「格」が露呈する瞬間
会話、店選び、ワインの注文、支払いの所作、贈り物、クルマ選び、店員への接し方など、日常のあらゆる場面で人の本質が表れるポイントを具体例とともに解説します。
一流と三流を分ける境界線
知性や教養が欠けた「残念な成金」と、自然と品格がにじみ出る人物の違いを、井川氏ならではの視点で言語化します。
女性のための「男を見抜く目」
人生を左右するパートナー選びや人間関係において、本当に信頼できる男性を見極めるための視点もお話しします。
NGなしの質疑応答
「この振る舞いはアリか？」「こういう人をどう見抜けばいいのか？」といった参加者からの質問に、井川氏がその場で率直に回答します。
■開催概要
イベント名：井川流「男の格」講座――「バカにされない大人」になる方法を教えます
日時：2026年6月15日（月）19:00～21:00（18:30開場）
会場：LIVE STUDIO LODGE（代々木）
所在地：東京都渋谷区代々木1-30-1 代々木パークビルB1
参加費：15,000円（税込・1ドリンク付）
公式サイト：https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
配信元企業：株式会社サイゾー
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、元大王製紙会長・井川意高氏が主宰する対話型イベント「井川塾」を、2026年6月15日（月）にLIVE STUDIO LODGE（代々木）にて開催いたします。
今回のテーマは、「男の格」。
売上5000億円企業のトップとして政財界の中枢を知り尽くし、同時に社会の底辺とも向き合ってきた井川氏だからこそ語れる、“本物の教養と品格”をテーマにした特別講座です。会場参加者だけが体験できる、毒舌と本音に満ちた120分をお届けします。
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■開催背景：なぜ今、「男の格」なのか
大王製紙のトップとして政財界の要人たちと交流し、故・安倍晋三元首相をはじめとする各界の重鎮たちと親交を深めてきた井川意高氏。
一方で、社会的地位を失い、3年2カ月にわたる刑務所生活を経験した人物でもあります。
上流と下流、その両極を知る井川氏は、
「男の格は、カネや肩書ではなく、教養と所作で決まる」
と語ります。
情報や肩書が氾濫する時代だからこそ、人間の本質は会話の内容、店員への接し方、食事の作法、支払いの所作といった何気ない振る舞いに表れます。
本講座では、ビジネス書やマナー本では決して学べない、「本物の一流」を見てきた男だからこそ語れる品格と教養の本質を解き明かします。
▼お申し込みはこちら
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
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■講座内容：明日から使える“一生モノの武器”
本講座は単なるマナー講座ではありません。
社交、ビジネス、恋愛など、あらゆる場面で「一目置かれる大人」になるための実践的な知恵をお伝えします。
「格」が露呈する瞬間
会話、店選び、ワインの注文、支払いの所作、贈り物、クルマ選び、店員への接し方など、日常のあらゆる場面で人の本質が表れるポイントを具体例とともに解説します。
一流と三流を分ける境界線
知性や教養が欠けた「残念な成金」と、自然と品格がにじみ出る人物の違いを、井川氏ならではの視点で言語化します。
女性のための「男を見抜く目」
人生を左右するパートナー選びや人間関係において、本当に信頼できる男性を見極めるための視点もお話しします。
NGなしの質疑応答
「この振る舞いはアリか？」「こういう人をどう見抜けばいいのか？」といった参加者からの質問に、井川氏がその場で率直に回答します。
■開催概要
イベント名：井川流「男の格」講座――「バカにされない大人」になる方法を教えます
日時：2026年6月15日（月）19:00～21:00（18:30開場）
会場：LIVE STUDIO LODGE（代々木）
所在地：東京都渋谷区代々木1-30-1 代々木パークビルB1
参加費：15,000円（税込・1ドリンク付）
公式サイト：https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
配信元企業：株式会社サイゾー
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