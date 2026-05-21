【学術論文発表済】千葉県旭市のバザルト(R)フェイシャルが40代で肌のバリア機能の低下による顔・全身の赤み・乾燥のなやみに変化。月1～2回4ヶ月の継続で肌状態が安定しメイクと自信を取り戻した最新症例を公開

【学術論文発表済】千葉県旭市のバザルト(R)フェイシャルが40代で肌のバリア機能の低下による顔・全身の赤み・乾燥のなやみに変化。月1～2回4ヶ月の継続で肌状態が安定しメイクと自信を取り戻した最新症例を公開