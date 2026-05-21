【学術論文発表済】千葉県旭市のバザルト(R)フェイシャルが40代で肌のバリア機能の低下による顔・全身の赤み・乾燥のなやみに変化。月1～2回4ヶ月の継続で肌状態が安定しメイクと自信を取り戻した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――千葉県旭市・Healing Salon Torusの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメントとして確立されています。
この度、千葉県旭市のサロン『Healing Salon Torus』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代の女性です。子どもの頃からアトピー性皮膚炎による顔・全身の乾燥や赤み、季節の変化によるかゆみやあかぎれに長年悩まれていました。肌の状態がストレスによって変わりやすく、人から見られることも、自分で鏡を見ることも辛い状態でご来店されました。ステロイドを何種類も試したが合わず、途方に暮れていたといいます。
同サロンでは、フェイシャルとボディを組み合わせたケアを月1～2回実施。ホームケアとしてシュガースクワランオイルとプラセンタを併用いただきました。1ヶ月目から変化が現れはじめ、4ヶ月で完全に安定。現在も月1回のメンテナンスケアを継続されています。
赤みやあかぎれ・かゆみといった肌の違和感が出にくくなり、炎症が減り肌状態に落ち着きが生まれました。P's Selectエッセンスの併用により、季節の変化があっても肌のコンディションが揺らぎにくくなったことも確認されています。
お客様は「赤い肌で周りから心配されていたのに、手触りがよく滑らかな肌になって毎日鏡を見るのが楽しくなった。友人とのお出かけも楽しくなり、今まで肌荒れでできなかったメイクにも挑戦できるようになった」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：Healing Salon Torus（千葉県旭市）
URL：https://www.saga-torus.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349517/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349517/images/bodyimage2】
「何をしても肌状態が悪化してしまう方にこそ、安心して受けられる確かなケアを届けたかった。」
千葉県旭市の『Healing Salon Torus』オーナー・山口氏は、長年多くのお客様の肌に触れてきた中で、バリア機能が弱まった方ほど安心して受けられるケアが少ないという現実を強く感じていました。ケアそのものを諦めてしまいそうという声も少なくない中、一時的な変化ではなく肌や体の土台から整えられる確かなケアを探し続け、バザルト(R)ストーントリートメントに辿り着きました。
「遠赤外線による温熱アプローチで肌や体への負担が少なく、エビデンスを取得している技術であることが導入の大きな決め手でした。自分自身が体験し、施術直後だけでなく時間が経った後の変化にも感動しました」と山口氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、山口氏はこう語ります。「お客様のお悩みのその先の未来へ、生涯寄り添って継続ケアサポートできる確かな技術です。お客様から出逢えて良かったと言われる喜びを毎日かみしめながら、私自身もバザルト(R)ストーントリートメントに出逢えて本当に良かったと心から感じています」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、子どもの頃からのアトピー性皮膚炎により長年肌トラブルに悩んだ40代女性が、バザルト(R)フェイシャル・ボディの複合ケアとホームケアを月1～2回・4ヶ月継続することで肌の赤み・乾燥・かゆみが落ち着き、安定した肌状態が確認されるという、圧をかけない温熱アプローチによるリスクゼロの施術でありながら肌バリア機能の弱い方にも安心して提供できるバザルト(R)の特性が、高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメントとして確立されています。
この度、千葉県旭市のサロン『Healing Salon Torus』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代の女性です。子どもの頃からアトピー性皮膚炎による顔・全身の乾燥や赤み、季節の変化によるかゆみやあかぎれに長年悩まれていました。肌の状態がストレスによって変わりやすく、人から見られることも、自分で鏡を見ることも辛い状態でご来店されました。ステロイドを何種類も試したが合わず、途方に暮れていたといいます。
同サロンでは、フェイシャルとボディを組み合わせたケアを月1～2回実施。ホームケアとしてシュガースクワランオイルとプラセンタを併用いただきました。1ヶ月目から変化が現れはじめ、4ヶ月で完全に安定。現在も月1回のメンテナンスケアを継続されています。
赤みやあかぎれ・かゆみといった肌の違和感が出にくくなり、炎症が減り肌状態に落ち着きが生まれました。P's Selectエッセンスの併用により、季節の変化があっても肌のコンディションが揺らぎにくくなったことも確認されています。
お客様は「赤い肌で周りから心配されていたのに、手触りがよく滑らかな肌になって毎日鏡を見るのが楽しくなった。友人とのお出かけも楽しくなり、今まで肌荒れでできなかったメイクにも挑戦できるようになった」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：Healing Salon Torus（千葉県旭市）
URL：https://www.saga-torus.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349517/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349517/images/bodyimage2】
「何をしても肌状態が悪化してしまう方にこそ、安心して受けられる確かなケアを届けたかった。」
千葉県旭市の『Healing Salon Torus』オーナー・山口氏は、長年多くのお客様の肌に触れてきた中で、バリア機能が弱まった方ほど安心して受けられるケアが少ないという現実を強く感じていました。ケアそのものを諦めてしまいそうという声も少なくない中、一時的な変化ではなく肌や体の土台から整えられる確かなケアを探し続け、バザルト(R)ストーントリートメントに辿り着きました。
「遠赤外線による温熱アプローチで肌や体への負担が少なく、エビデンスを取得している技術であることが導入の大きな決め手でした。自分自身が体験し、施術直後だけでなく時間が経った後の変化にも感動しました」と山口氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、山口氏はこう語ります。「お客様のお悩みのその先の未来へ、生涯寄り添って継続ケアサポートできる確かな技術です。お客様から出逢えて良かったと言われる喜びを毎日かみしめながら、私自身もバザルト(R)ストーントリートメントに出逢えて本当に良かったと心から感じています」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、子どもの頃からのアトピー性皮膚炎により長年肌トラブルに悩んだ40代女性が、バザルト(R)フェイシャル・ボディの複合ケアとホームケアを月1～2回・4ヶ月継続することで肌の赤み・乾燥・かゆみが落ち着き、安定した肌状態が確認されるという、圧をかけない温熱アプローチによるリスクゼロの施術でありながら肌バリア機能の弱い方にも安心して提供できるバザルト(R)の特性が、高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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