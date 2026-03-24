産業用印刷機器業界の主要企業調査2026：競合分析、事業戦略、競争優位性
産業用印刷機器世界総市場規模
産業用印刷機器とは、商業印刷や製造現場において大量・高精度・高効率の印刷処理を行うために設計された専門装置の総称です。産業用印刷機器は、紙媒体だけでなく、フィルム、金属、ガラス、プラスチック、繊維、電子部品など多様な基材に対応し、オフセット印刷、グラビア印刷、フレキソ印刷、スクリーン印刷、インクジェット印刷などの方式を用いて高品質な印字を実現します。また、自動搬送、位置合わせ、乾燥・硬化、品質検査などの機能を統合することで、生産ラインへの組み込みや連続生産に適しており、包装、電子、ラベル、建材、テキスタイルなど幅広い産業分野で活用されています。さらに近年ではデジタル化や省人化対応により、産業用印刷機器の高度化が進んでいます。
図. 産業用印刷機器の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344974/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344974/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル産業用印刷機器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の26197百万米ドルから2032年には30242百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは2.4%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル産業用印刷機器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、パッケージ印刷需要の拡大
電子商取引の拡大や多品種少量生産の普及により、パッケージやラベル印刷の需要が急速に増加しています。食品・医薬品・日用品分野では高品質かつ短納期の印刷が求められ、柔軟な生産対応が可能な産業用印刷機器の導入が進んでいます。特に可変情報印刷やオンデマンド対応が可能な装置への需要が高まり、産業用印刷機器市場の成長を支える重要な要因となっています。
2、デジタル印刷技術の進歩
インクジェット技術やUV硬化技術などの進展により、高速・高解像度印刷が可能となり、従来のアナログ印刷からの置き換えが進んでいます。版不要で迅速に切り替えができるデジタル方式は、小ロット・短納期のニーズに適しており、企業の生産効率向上に寄与します。こうした技術革新は産業用印刷機器の適用範囲を拡大し、市場成長を強く後押ししています。
3、電子・機能性材料分野の需要増加
プリンテッドエレクトロニクス、タッチパネル、太陽電池、フレキシブル基板などの分野では、精密印刷技術が不可欠です。微細パターンや導電性インクの印刷に対応する産業用印刷機器の需要が増加しており、電子産業の発展とともに市場拡大が進んでいます。高精度・高再現性を求める用途が増えることで、産業用印刷機器の高度化も促進されています。
今後の発展チャンス
1、パッケージおよびラベル印刷の高度化需要
食品、医薬品、化粧品分野ではブランド差別化やトレーサビリティ強化のため、高品質かつ可変情報対応の印刷が求められています。これにより、高解像度印刷や可変データ印刷を可能とする産業用印刷機器の需要が拡大しています。特に環境対応素材や小ロット対応パッケージの普及は、産業用印刷機器にとって重要な成長機会となります。
2、プリンテッドエレクトロニクス分野の成長
フレキシブル電子回路、センサー、RFID、太陽電池などのプリンテッドエレクトロニクス分野が急速に拡大しています。これらの製造では微細パターン印刷や機能性インクの塗布が必要となるため、高精度な産業用印刷機器の需要が増加します。電子デバイスの軽量化・薄型化の進展に伴い、産業用印刷機器の適用範囲もさらに広がる見込みです。
産業用印刷機器とは、商業印刷や製造現場において大量・高精度・高効率の印刷処理を行うために設計された専門装置の総称です。産業用印刷機器は、紙媒体だけでなく、フィルム、金属、ガラス、プラスチック、繊維、電子部品など多様な基材に対応し、オフセット印刷、グラビア印刷、フレキソ印刷、スクリーン印刷、インクジェット印刷などの方式を用いて高品質な印字を実現します。また、自動搬送、位置合わせ、乾燥・硬化、品質検査などの機能を統合することで、生産ラインへの組み込みや連続生産に適しており、包装、電子、ラベル、建材、テキスタイルなど幅広い産業分野で活用されています。さらに近年ではデジタル化や省人化対応により、産業用印刷機器の高度化が進んでいます。
図. 産業用印刷機器の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344974/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344974/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル産業用印刷機器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の26197百万米ドルから2032年には30242百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは2.4%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル産業用印刷機器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、パッケージ印刷需要の拡大
電子商取引の拡大や多品種少量生産の普及により、パッケージやラベル印刷の需要が急速に増加しています。食品・医薬品・日用品分野では高品質かつ短納期の印刷が求められ、柔軟な生産対応が可能な産業用印刷機器の導入が進んでいます。特に可変情報印刷やオンデマンド対応が可能な装置への需要が高まり、産業用印刷機器市場の成長を支える重要な要因となっています。
2、デジタル印刷技術の進歩
インクジェット技術やUV硬化技術などの進展により、高速・高解像度印刷が可能となり、従来のアナログ印刷からの置き換えが進んでいます。版不要で迅速に切り替えができるデジタル方式は、小ロット・短納期のニーズに適しており、企業の生産効率向上に寄与します。こうした技術革新は産業用印刷機器の適用範囲を拡大し、市場成長を強く後押ししています。
3、電子・機能性材料分野の需要増加
プリンテッドエレクトロニクス、タッチパネル、太陽電池、フレキシブル基板などの分野では、精密印刷技術が不可欠です。微細パターンや導電性インクの印刷に対応する産業用印刷機器の需要が増加しており、電子産業の発展とともに市場拡大が進んでいます。高精度・高再現性を求める用途が増えることで、産業用印刷機器の高度化も促進されています。
今後の発展チャンス
1、パッケージおよびラベル印刷の高度化需要
食品、医薬品、化粧品分野ではブランド差別化やトレーサビリティ強化のため、高品質かつ可変情報対応の印刷が求められています。これにより、高解像度印刷や可変データ印刷を可能とする産業用印刷機器の需要が拡大しています。特に環境対応素材や小ロット対応パッケージの普及は、産業用印刷機器にとって重要な成長機会となります。
2、プリンテッドエレクトロニクス分野の成長
フレキシブル電子回路、センサー、RFID、太陽電池などのプリンテッドエレクトロニクス分野が急速に拡大しています。これらの製造では微細パターン印刷や機能性インクの塗布が必要となるため、高精度な産業用印刷機器の需要が増加します。電子デバイスの軽量化・薄型化の進展に伴い、産業用印刷機器の適用範囲もさらに広がる見込みです。