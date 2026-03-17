アクセス簡単！大阪・神戸から送迎バスで淡路島“アニメ”旅行 アニメパーク「ニジゲンノモリ」を満喫できる3プラン 2026年3月17日（火）販売開始
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、WILLER ACROSS 株式会社と連携し、梅田や神戸から専用の送迎バスで淡路島旅行を楽しめる3つのプランを3月17日（火）より販売いたします。
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日帰り旅プランでは、梅田の大阪モード学園前を発着地とし、神戸の兵庫労働局前を経由して、直接「ニジゲンノモリ」へ向かいます。「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」の入場チケットと、エリア内にて営業する「ラーメン一楽」で提供している、一楽ラーメンのトッピング全部乗せが付属しており、立体迷路や謎解きウォークラリー、季節ごとに変わるオリジナルイベント等を全力でお楽しみ頂けます。
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1泊2日プランでは、梅田の大阪モード学園前を発着地とし、直接「ニジゲンノモリ」へ向かいます。1泊2日プランには、「ニジゲンノモリ」の4つの常設アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」、「NARUTO&BORUTO 忍里」、「ゴジラ迎撃作戦」、「ドラゴンクエスト アイランド」の入場チケットが付属しており、到着後、思う存分に作品の世界を全力でお楽しみ頂けます。その後、「ニジゲンノモリ」内にある公式ラグジュアリーヴィラ「グランシャリオ北斗七星135°」にて1泊。夕朝食では、東京ミッドタウンをはじめ、国内外に13店舗のお店を持つ山下春幸氏が監修の新和食コースを、淡路島の豊かな海の幸・山の幸でお愉しみいただけます。翌日は、ゆったりと静かな朝を過ごした後、近隣の観光スポット「HELLO KITTY SHOW BOX」や「クラフトサーカス」にて、関西屈指のリゾート“淡路島西海岸”を満喫いただけます。
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有馬温泉発・淡路島直行プランでは、初日夕方に有馬温泉を出発し、「ニジゲンノモリ」の公式ラグジュアリーヴィラ「グランシャリオ北斗七星135°」での夕食に向けてバスで移動。翌日は、「ニジゲンノモリ」の4つの常設アトラクションを満喫頂けるプランとなっております。また、本プランでは追加オプションで梅田発、有馬温泉経由で淡路島へ向かうことも可能です。
国内旅行としてはもちろん、日本に訪れたインバウンドの方にも体験しやすい専用送迎付きプランとなっております！暖かな春とともに、2026年のお出かけを淡路島「ニジゲンノモリ」で満喫しよう！
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■WILLER TRAVEL 淡路島直行！「ニジゲンノモリ」満喫プラン 概要
販売開始：
2026年3月17日（火）
プラン内容：
【日帰りプラン】
大阪・神戸発 ニジゲンノモリ直行便！『NARUTO＆BORUTO 忍里』を満喫する日帰り忍道ツアー
〈スケジュール〉
10：30 大阪モード学園前 出発（乗り場(1)）
11：40 兵庫労働局前 出発（乗り場(2)）
12：30 ニジゲンノモリ 到着
・「NAUTO&BORUTO 忍里」ゴールドチケットの体験
・「ラーメン一楽」にて昼食（メニュー指定：一楽ラーメン 全部乗せ）
※他飲食メニューやグッズ等の購入は自己負担となります
16：30 ニジゲンノモリ 出発
17：10 神戸駅付近 到着
18：20 大阪駅付近 到着
〈料金〉
14,250円～15,250円／人（税込）
※上記金額は2名予約時の1人当たりの料金です
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日帰り旅プランでは、梅田の大阪モード学園前を発着地とし、神戸の兵庫労働局前を経由して、直接「ニジゲンノモリ」へ向かいます。「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」の入場チケットと、エリア内にて営業する「ラーメン一楽」で提供している、一楽ラーメンのトッピング全部乗せが付属しており、立体迷路や謎解きウォークラリー、季節ごとに変わるオリジナルイベント等を全力でお楽しみ頂けます。
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1泊2日プランでは、梅田の大阪モード学園前を発着地とし、直接「ニジゲンノモリ」へ向かいます。1泊2日プランには、「ニジゲンノモリ」の4つの常設アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」、「NARUTO&BORUTO 忍里」、「ゴジラ迎撃作戦」、「ドラゴンクエスト アイランド」の入場チケットが付属しており、到着後、思う存分に作品の世界を全力でお楽しみ頂けます。その後、「ニジゲンノモリ」内にある公式ラグジュアリーヴィラ「グランシャリオ北斗七星135°」にて1泊。夕朝食では、東京ミッドタウンをはじめ、国内外に13店舗のお店を持つ山下春幸氏が監修の新和食コースを、淡路島の豊かな海の幸・山の幸でお愉しみいただけます。翌日は、ゆったりと静かな朝を過ごした後、近隣の観光スポット「HELLO KITTY SHOW BOX」や「クラフトサーカス」にて、関西屈指のリゾート“淡路島西海岸”を満喫いただけます。
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有馬温泉発・淡路島直行プランでは、初日夕方に有馬温泉を出発し、「ニジゲンノモリ」の公式ラグジュアリーヴィラ「グランシャリオ北斗七星135°」での夕食に向けてバスで移動。翌日は、「ニジゲンノモリ」の4つの常設アトラクションを満喫頂けるプランとなっております。また、本プランでは追加オプションで梅田発、有馬温泉経由で淡路島へ向かうことも可能です。
国内旅行としてはもちろん、日本に訪れたインバウンドの方にも体験しやすい専用送迎付きプランとなっております！暖かな春とともに、2026年のお出かけを淡路島「ニジゲンノモリ」で満喫しよう！
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■WILLER TRAVEL 淡路島直行！「ニジゲンノモリ」満喫プラン 概要
販売開始：
2026年3月17日（火）
プラン内容：
【日帰りプラン】
大阪・神戸発 ニジゲンノモリ直行便！『NARUTO＆BORUTO 忍里』を満喫する日帰り忍道ツアー
〈スケジュール〉
10：30 大阪モード学園前 出発（乗り場(1)）
11：40 兵庫労働局前 出発（乗り場(2)）
12：30 ニジゲンノモリ 到着
・「NAUTO&BORUTO 忍里」ゴールドチケットの体験
・「ラーメン一楽」にて昼食（メニュー指定：一楽ラーメン 全部乗せ）
※他飲食メニューやグッズ等の購入は自己負担となります
16：30 ニジゲンノモリ 出発
17：10 神戸駅付近 到着
18：20 大阪駅付近 到着
〈料金〉
14,250円～15,250円／人（税込）
※上記金額は2名予約時の1人当たりの料金です