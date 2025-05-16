Xで1.6万いいねのモダきゅん幼馴染ラブコメ！「100年の恋もさめなくて」5/16～マンガParkで移籍連載開始！
株式会社白泉社
(C)チキン／白泉社
(C)チキン／白泉社
株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ・マンガPark にて、花とゆめの人気作「100年の恋もさめなくて」(チキン)の移籍連載がスタートします！
(C)チキン／白泉社
【あらすじ】
幼稚園時代、決死の告白に「ダンゴムシと同じくらい好き！」と返されてからはや１０年。二瓶陽芽は１０年間変わらず幼馴染のマキに片想い中。どうにかこうにかマキに告白してもらうよう努力する陽芽だけど…？幼馴染２人のとびきりアホ可愛い両片想い（？）ラブコメディ♪
連載は2025/5/16（金）スタート！
毎週金曜更新予定です。
(C)チキン／白泉社
【移籍連載記念読書チャレンジキャンペーン】
マンガParkでは「100年の恋もさめなくて」の移籍連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンス！
1チャプター目を読むと5ボーナスコインプレゼント！
実施期間 5/16(金)～5/22(木)
https://manga-park.com/share?atid=83253&wtid=83256(https://manga-park.com/share?atid=83253&wtid=83256)
＜アプリ概要＞
・カテゴリ：ブック、コミック
・価格：無料(アプリ内課金あり)
・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン
・対応OS：iOS13以降、Android(TM) 7.0以降
・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay共通＞https://manga-park.com/app
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