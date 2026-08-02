ものまねタレントの清水良太郎さんが死去したことが２日、明らかになった。３７歳だった。清水さんはコンサート公演などのほかに、近年はＴｉｋＴｏｋにも力を入れており、７月１９日の更新が最後だった。

７月１９日の動画では「生まれて初めての脱毛に挑戦します」として、銀座にある店舗を訪問。「緊張すんだけど」と笑いながら、施術後には「けっこう痛いですね」。それでも「きれいにしたかった。男も毛がない方がいいと言われていましたからね」と上機嫌にリポートしていた。

その前の動画は７月５日。東京・新宿歌舞伎町にある歌舞伎町タワーにあるプライベートサウナに行き、やはりリポート。サウナハットに短パン姿でロウリュをしながら「最高やね！ ぜいたくなひと時を楽しみます」と満面の笑みだった。ほかにも７月３日には玉置浩二のものまねをした公演など、順調な活動の様子を伝えていた。

動画のコメント欄には「ビックリしました。悩みがあったのかな。。ショックです。。どうぞ安らかに。。」「元気そうなのに・・・」「本当に亡くなってしまったの？」などとファンからの投稿が相次いでいる。



清水さんは、ものまねタレントの清水アキラ（７２）の三男。２０１６年５月に一般女性と結婚し、同１１月に長女（９）が誕生した。

１７年２月に違法賭博問題が明るみに出て同４月、所属事務所から謹慎処分が発表された。同１０月に覚せい剤取締法違反（使用）で警視庁に逮捕され、同月に事務所から解雇が発表された。同１２月に東京地裁で懲役１年６月、執行猶予３年の有罪判決を言い渡された。その後はタレント活動に復帰した。

６月５日にも都内で行われたものまねコンサートで父・アキラと共演していた。