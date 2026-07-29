ブロガーのセニョリータかめさんの漫画「SNSによるしわ寄せ」（全2話）がインスタグラムで合計1700以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

バルセロナで美容部員をしていた作者。ある日、「SNSで話題になっているファンデーションを試したい」という娘と、その母親が来店しました。その商品は、「ニキビが消える」という触れ込みでしたが…という内容で、読者からは「SNSの加工を信じているタイプ」「お肌のトラブルは皮膚科へ行った方が賢明」「プロが言っているのに…」などの声が上がっています。

セニョリータかめさんは、インスタグラムやブログ「セニョリータかめのバルセロナ生活」などで作品を発表しています。セニョリータかめさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「SNSによるしわ寄せ」を描いたきっかけを教えてください。

セニョリータかめさん「SNSで美容関連の『商品レビューの裏側』みたいな動画が流れてきて、『そういえば美容部員時代は、そのしわ寄せをくらっていたな』と思い出しました」

Q.この親子とのやりとりを、率直にどのように感じましたか。

セニョリータかめさん「疲れました（笑）。どんなに説明してもまったく分かってもらえず、目の前に現実を突きつけても、聞く耳を持ってくれなくて。完全にお手上げでした」

Q.美容部員をしていた頃、このようなことはよくあったのでしょうか。

セニョリータかめさん「SNSの影響なのかは分かりませんが、『ファンデーションを塗ったのに、シワが消えなかった』と不満を漏らしたご年配の方もいました」

Q.セニョリータかめさんご自身は、商品購入などでSNSの影響を受けることはありませんか。

セニョリータかめさん「ある美容インフルエンサーがマスカラの紹介をしていて、メイク後にすごくまつ毛が長くなっていたんです。あまりにも効果がすごくて『欲しい！』と思いつつも信じられず動画を見返したら、実はつけまつ毛をつけていたことが分かって…。ものすごくがっかりしたことがあります」

Q.元美容部員の立場から、SNSで話題になった物を購入する際は、特にどのようなことに注意すべきだと思いますか。

セニョリータかめさん「普通のことしか言えませんが、もし店頭で試せるなら、試してから購入した方がいいです。話題になっているからといって、必ずしも自分に合うかは分からないので。あと、私はSNSなどで紹介されている物が、『案件でのレビューかどうか』は気にして見るようにしています」

Q.漫画「SNSによるしわ寄せ」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

セニョリータかめさん「10代の子ならまだしも、大人までSNSを信じ込んでいることに、驚きの声が多かった印象です」