【漫画】「ニキビが消える」SNS動画を信じ込む親子が来店… 美容部員もお手上げの結末に！【作者取材】
ブロガーのセニョリータかめさんの漫画「SNSによるしわ寄せ」（全2話）がインスタグラムで合計1700以上の「いいね」を集めて話題となっています。
バルセロナで美容部員をしていた作者。ある日、「SNSで話題になっているファンデーションを試したい」という娘と、その母親が来店しました。その商品は、「ニキビが消える」という触れ込みでしたが…という内容で、読者からは「SNSの加工を信じているタイプ」「お肌のトラブルは皮膚科へ行った方が賢明」「プロが言っているのに…」などの声が上がっています。
現場で起きた“SNSのしわ寄せ”
セニョリータかめさんは、インスタグラムやブログ「セニョリータかめのバルセロナ生活」などで作品を発表しています。セニョリータかめさんに作品について話を聞きました。
Q.今回、漫画「SNSによるしわ寄せ」を描いたきっかけを教えてください。
セニョリータかめさん「SNSで美容関連の『商品レビューの裏側』みたいな動画が流れてきて、『そういえば美容部員時代は、そのしわ寄せをくらっていたな』と思い出しました」
Q.この親子とのやりとりを、率直にどのように感じましたか。
セニョリータかめさん「疲れました（笑）。どんなに説明してもまったく分かってもらえず、目の前に現実を突きつけても、聞く耳を持ってくれなくて。完全にお手上げでした」
Q.美容部員をしていた頃、このようなことはよくあったのでしょうか。
セニョリータかめさん「SNSの影響なのかは分かりませんが、『ファンデーションを塗ったのに、シワが消えなかった』と不満を漏らしたご年配の方もいました」
Q.セニョリータかめさんご自身は、商品購入などでSNSの影響を受けることはありませんか。
セニョリータかめさん「ある美容インフルエンサーがマスカラの紹介をしていて、メイク後にすごくまつ毛が長くなっていたんです。あまりにも効果がすごくて『欲しい！』と思いつつも信じられず動画を見返したら、実はつけまつ毛をつけていたことが分かって…。ものすごくがっかりしたことがあります」
Q.元美容部員の立場から、SNSで話題になった物を購入する際は、特にどのようなことに注意すべきだと思いますか。
セニョリータかめさん「普通のことしか言えませんが、もし店頭で試せるなら、試してから購入した方がいいです。話題になっているからといって、必ずしも自分に合うかは分からないので。あと、私はSNSなどで紹介されている物が、『案件でのレビューかどうか』は気にして見るようにしています」
Q.漫画「SNSによるしわ寄せ」について、どのようなコメントが寄せられていますか。
セニョリータかめさん「10代の子ならまだしも、大人までSNSを信じ込んでいることに、驚きの声が多かった印象です」