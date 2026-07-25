夏休みの家族旅行が激安に！新幹線が最大「約84％お得」、USJは「25％還元」の“神キャンペーン活用術”
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆最大約84%も得する「どこかにビューーン！」とは
今回は夏休みに家族で利用できるお得情報をご紹介します。
まずは「どこかにビューーン！」についてです。どこかにビューーン！とは、JR東日本管内の新幹線のどこかの駅までの往復指定席のチケットをお得に利用できるというサービスです。
出発日時、帰着日時、人数を入力して検索すると、行き先候補が4駅表示されます。行き先候補駅がしっくりこなければ再検索も可能です。何度か再検索して、4つのどの駅でもよければ申し込み、そして3日以内に行き先が確定します。
このサービスは、おとなもこどもも一律、1人6,000JRE POINTで申し込めます。6,000ポイントで新幹線のどこかの駅に往復できるなんてお得ですよね。
たとえば東京〜秋田の場合、往復36,920円かかります。それがたったの6,000ポイントで済むので、約84％もお得になります。
◆夏休み期間限定「どこかにビューーン！with Kids」が開催中
そして、夏休み期間限定で「どこかにビューーン！with Kids」が開催中です。
なんと、こどもは50％オフの3,000ポイントで利用できます。キャンペーン期間は、申し込みが8月25日（火）まで、乗車が8月31日（月）までです。
出発駅が仙台駅、盛岡駅、新潟駅、長野駅の場合は通常5,000ポイントなので、キャンペーン期間中は、こどもは2,500ポイントで利用できます。
えきねっと会員1名につき、5枚のこども用50％オフクーポンが自動で付与されています。どこかにビューーン！で、こどもを含めて申し込みを進めていくとクーポンが表示されます。おとな1人以上と一緒に申し込む必要があり、こどもだけでは利用できません。
◆あまり知られていない「途中下車の活用法」
ちなみにどこかにビューーン！は途中駅までの利用でも可能です。また、帰りも途中駅から乗車することもできます。
たとえば行き先が山形駅で決定した場合、米沢駅で降りて観光することもできるわけです。必ずしも決定した駅に行かなければならないというわけではないので、利用しやすいと思います。
◆家族4人「合計14,000ポイント」で新幹線往復が可能
僕は以前、どこかにビューーン！を利用して新潟と長野に日帰りで行ってきました。現在はJRE BANKの特典で「どこかにビューーン！2,000ポイント割引クーポン」が付与されているので、おとなは4,000ポイントで済みます。そのため、夏休み期間中に家族4人で合計14,000ポイントでどこかにビューーン！を利用して旅行したいと思っています。
夏休みの家族旅行を予定している方で、JRE POINTが貯まっている方はぜひこの機会に「どこかにビューーン！with Kids」をチェックしてみてください。
◆USJでは土曜日限定でJCBカード利用が「25％キャッシュバック」に
もう1つのお得情報はUSJでのキャンペーンです。9月12日（土）までの毎週土曜日に、パーク内でJCBカードで買い物すると「25％キャッシュバックキャンペーン」が開催されています。
エントリー必須のキャンペーンで、エントリー期間は8月31日（月）までです。ただし、参加登録数12万人を目処に早期終了することがあるので、期間中の土曜日にUSJに行く予定がある方は早めにエントリーをお済ませください。エントリーが済んでいれば、受付終了してもキャンペーンには参加できます。
パーク内でのグッズ購入や飲食（スマホdeオーダー含む）、パーク外の一部オフィシャルショップでのグッズ購入が対象です。キャッシュバック上限は1,000円なので、4,000円までの支払いで25％キャッシュバックされます。
◆最大約84%も得する「どこかにビューーン！」とは
今回は夏休みに家族で利用できるお得情報をご紹介します。
まずは「どこかにビューーン！」についてです。どこかにビューーン！とは、JR東日本管内の新幹線のどこかの駅までの往復指定席のチケットをお得に利用できるというサービスです。
このサービスは、おとなもこどもも一律、1人6,000JRE POINTで申し込めます。6,000ポイントで新幹線のどこかの駅に往復できるなんてお得ですよね。
たとえば東京〜秋田の場合、往復36,920円かかります。それがたったの6,000ポイントで済むので、約84％もお得になります。
◆夏休み期間限定「どこかにビューーン！with Kids」が開催中
そして、夏休み期間限定で「どこかにビューーン！with Kids」が開催中です。
なんと、こどもは50％オフの3,000ポイントで利用できます。キャンペーン期間は、申し込みが8月25日（火）まで、乗車が8月31日（月）までです。
出発駅が仙台駅、盛岡駅、新潟駅、長野駅の場合は通常5,000ポイントなので、キャンペーン期間中は、こどもは2,500ポイントで利用できます。
えきねっと会員1名につき、5枚のこども用50％オフクーポンが自動で付与されています。どこかにビューーン！で、こどもを含めて申し込みを進めていくとクーポンが表示されます。おとな1人以上と一緒に申し込む必要があり、こどもだけでは利用できません。
◆あまり知られていない「途中下車の活用法」
ちなみにどこかにビューーン！は途中駅までの利用でも可能です。また、帰りも途中駅から乗車することもできます。
たとえば行き先が山形駅で決定した場合、米沢駅で降りて観光することもできるわけです。必ずしも決定した駅に行かなければならないというわけではないので、利用しやすいと思います。
◆家族4人「合計14,000ポイント」で新幹線往復が可能
僕は以前、どこかにビューーン！を利用して新潟と長野に日帰りで行ってきました。現在はJRE BANKの特典で「どこかにビューーン！2,000ポイント割引クーポン」が付与されているので、おとなは4,000ポイントで済みます。そのため、夏休み期間中に家族4人で合計14,000ポイントでどこかにビューーン！を利用して旅行したいと思っています。
夏休みの家族旅行を予定している方で、JRE POINTが貯まっている方はぜひこの機会に「どこかにビューーン！with Kids」をチェックしてみてください。
◆USJでは土曜日限定でJCBカード利用が「25％キャッシュバック」に
もう1つのお得情報はUSJでのキャンペーンです。9月12日（土）までの毎週土曜日に、パーク内でJCBカードで買い物すると「25％キャッシュバックキャンペーン」が開催されています。
エントリー必須のキャンペーンで、エントリー期間は8月31日（月）までです。ただし、参加登録数12万人を目処に早期終了することがあるので、期間中の土曜日にUSJに行く予定がある方は早めにエントリーをお済ませください。エントリーが済んでいれば、受付終了してもキャンペーンには参加できます。
パーク内でのグッズ購入や飲食（スマホdeオーダー含む）、パーク外の一部オフィシャルショップでのグッズ購入が対象です。キャッシュバック上限は1,000円なので、4,000円までの支払いで25％キャッシュバックされます。