荒牧陽子、「辛かったーー」突然の発作に注意呼びかけ 不安つづる「酸素半分くらいしか吸えてない感」
歌まね女王でも知られるシンガー・ソングライターの荒牧陽子（45）がきょう30日、自身のXを更新。突然の「喘息の発作」で通院したことを報告。注意を呼びかけた。
【画像】荒牧陽子「ものまねグランプリ」出演シーン
投稿で、大人の喘息が増えていることを伝える記事を引用し、「昨夜、喘息の発作」と絵文字を添えてつづり、「思いもよらないことで突然発症するのね…酸素半分くらいしか吸えてない感。朝目覚めなかったらどーしようと考えるほど辛かったーーーーー」と不安を伝えた。
また「今朝病院行ってお薬もらいました。これ小児喘息の子供達辛すぎるね。大人になって突然発症する喘息もあるので皆様もお気をつけて（私はそれ）」と呼びかけた。
荒牧は1月14日生まれ、岡山県出身。2010年1月、アルバム『Anytime musix』でデビュー。2011年からものまねシンガーとして活動を開始し、バラエティ番組のものまね企画に出演。圧倒的な歌唱力と再現性で知名度を上げる。レパートリーは美空ひばり、坂本冬美、中森明菜、広瀬香美、MISIA、浜崎あゆみ、倖田來未、レディー・ガガなどがある。
【画像】荒牧陽子「ものまねグランプリ」出演シーン
投稿で、大人の喘息が増えていることを伝える記事を引用し、「昨夜、喘息の発作」と絵文字を添えてつづり、「思いもよらないことで突然発症するのね…酸素半分くらいしか吸えてない感。朝目覚めなかったらどーしようと考えるほど辛かったーーーーー」と不安を伝えた。
荒牧は1月14日生まれ、岡山県出身。2010年1月、アルバム『Anytime musix』でデビュー。2011年からものまねシンガーとして活動を開始し、バラエティ番組のものまね企画に出演。圧倒的な歌唱力と再現性で知名度を上げる。レパートリーは美空ひばり、坂本冬美、中森明菜、広瀬香美、MISIA、浜崎あゆみ、倖田來未、レディー・ガガなどがある。