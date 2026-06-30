茂木健一郎「一期一会なんだよ」サッカー日本代表が教えてくれた人生の真理

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「#ワールドカップ は「４年に一度」じゃなくて、、「一生に一回」なんだよね」を公開した。動画では、サッカーの激闘を通じて自身が感じた「一期一会」の重要性について語っている。



動画の冒頭で茂木氏は、死闘を繰り広げたサッカー日本代表を労い、「本当に日本代表胸を張って帰ってきてほしい」とエールを送った。試合内容について、「ゴールキーパーの鈴木さんがスーパーセーブしてくれた」「ゴール前で日本選手がみんな固まって、入ってたかもしれないゴールを止めた」と振り返りつつ、惜しくも敗退したことへの悔しさを滲ませている。



その上で、茂木氏は大会終了後に「4年後はもっと違う景色を見よう」と前を向く風潮に理解を示しつつも、ある重要な事実に気付いたと指摘。「ワールドカップって1回しかないんだよな」と独自の見解を提示した。



続けて、「今のこのコンディションで、この組み合わせで、できるワールドカップってもう1回しかない」と語り、長友選手や森保監督の今後の去就にも触れながら、同じチームで挑む大会は「一生に一回なんだよ、一期一会なんだよ」と熱弁。さらに、モスクワ五輪に出場できなかったマラソンの瀬古選手の例を挙げ、4年に一度の大舞台が持つ重みを強調した。



最後に茂木氏は、この気付きを人生全体に当てはめ、「我々人生油断しててさ、勉強でも仕事でもなんでも、なんかまた次があるよとか思うかもしれないけど、いや違うんだって」と視聴者に呼びかける。「今向き合ってる事って一生に一回なんだよ」と語り、スポーツの枠を超え、日常のあらゆる瞬間が唯一無二であるという深いメッセージで締めくくった。