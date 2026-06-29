夏のキラキラしたトキメキを表現。伊藤桃々プロデュースのRosemから新作ランジェリーが登場

fast stepは6月18日、モデル・タレントとして活躍する伊藤桃々さんがプロデュースするランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」から、新作ランジェリーの販売を公式オンラインストアにて開始しました。

■スパークルイエローとスパークルラベンダーの2色

新作では、夏のキラキラしたトキメキを表現した、スパークルイエローとスパークルラベンダーの2色を展開しています。

ブラでは花火のような刺繍や胸元でクロスする谷間コードを採用。おそろいのショーツでは、Tバックではサイドを華奢なコードデザイン、フルバックではサイドレースを取り入れています。

スパークルイエローでは、夏の日差しをたっぷり浴びたようなカラーとなっています。

スパークルラベンダーでは、繊細な百合の刺繍とラメ糸の輝きで夜空に咲く花火のような華やかさを演出します。

■商品概要

カラー：スパークルイエロー、スパークルラベンダー

サイズ：

ブラ A〜Gカップ／アンダーバスト65〜75

ショーツ ショーツM（ヒップ87-95cm）、EFG75のみLサイズ（ヒップ92-100cm）

価格：4,180円

（フォルサ）