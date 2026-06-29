【CAR BOT IX エヴァンゲリオン 初号機】 予約開始：6月30日10時 2027年3月 発売予定 価格 通常版：36,300円 DX Ver：58,300円

BLITZWAY JAPANは、アクションフィギュア「CARBOTIX エヴァンゲリオン初号機」を2027年3月に発売する。6月30日10時より予約を開始する予定で、価格は通常版が36,300円、DX Verが58,300円。

本製品は、アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」に登場する「エヴァンゲリオン初号機」を、同社の合金製アクションフィギュア「CARBOTIX」で商品化するもの。

デザインは細部に至るまで初号機が実際に存在していたら必要だと思われる機能面を考慮し、試行錯誤を繰り返して、原作での印象と合金を使用したハイクオリティアクションフィギュアとしての価値を両立させている。

精巧なダイキャスト合金パーツとラチェット機構の関節設計で、合金ならではの重量感、抜群の可動域でありながら、躍動的なポージングでも安定した演出ができるように、見えない部分にも設計にこだわっている。

また、各部の可動は多彩な連動ギミックを採用し、人造人間らしい、人体に近い可動域が再現できるようにしている。

さらに「DX Ver.」では、作品の魅力を空間演出にまで広げられるように制作されたフルパッケージ仕様となっており、前面は格納庫、裏面は兵装用リフトビルをモチーフに各種武器類を収納できるギミックを内蔵し、初号機を置いた時、一つの場面を完成させてくれるジオラマのような役割を担っている。

「CARBOTIX エヴァンゲリオン初号機」

「CARBOTIX エヴァンゲリオン初号機（DX Ver.）」

スケール：ノンスケール サイズフィギュア本体：全高 約330mm拘束兼移動式射出台：約360mm格納庫（DX Verのみ）：約397mm 重量フィギュア本体のみ：460g拘束兼移動式射出台：230g格納庫（DX Verのみ）：1,780g 素材：ダイキャスト合金、ABS、POM、PVC、 LED 商品構成初号機本体（ LED 発光ギミック内蔵）エントリープラグデザインの 磁石 スティック（ LED ギミックのon/off用）エントリープラグ用ピンセット（DX Ver.の格納庫にセット可能）エントリープラグパレットライフルプログレッシブナイフ x 2カシウスの槍拘束兼移動式射出台差し替え手首 x 11種＜DX Ver＞格納庫（兵装ビル）

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※写真は開発中のサンプルです。実際の商品とは異なる場合があります。