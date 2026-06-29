ブリッツウェイの合金可動フィギュア「CARBOTIX」から「エヴァンゲリオン初号機」が登場！ 6月30日より予約開始格納庫が付属したDX Verも用意
BLITZWAY JAPANは、アクションフィギュア「CARBOTIX エヴァンゲリオン初号機」を2027年3月に発売する。6月30日10時より予約を開始する予定で、価格は通常版が36,300円、DX Verが58,300円。
本製品は、アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」に登場する「エヴァンゲリオン初号機」を、同社の合金製アクションフィギュア「CARBOTIX」で商品化するもの。
デザインは細部に至るまで初号機が実際に存在していたら必要だと思われる機能面を考慮し、試行錯誤を繰り返して、原作での印象と合金を使用したハイクオリティアクションフィギュアとしての価値を両立させている。
精巧なダイキャスト合金パーツとラチェット機構の関節設計で、合金ならではの重量感、抜群の可動域でありながら、躍動的なポージングでも安定した演出ができるように、見えない部分にも設計にこだわっている。
また、各部の可動は多彩な連動ギミックを採用し、人造人間らしい、人体に近い可動域が再現できるようにしている。
さらに「DX Ver.」では、作品の魅力を空間演出にまで広げられるように制作されたフルパッケージ仕様となっており、前面は格納庫、裏面は兵装用リフトビルをモチーフに各種武器類を収納できるギミックを内蔵し、初号機を置いた時、一つの場面を完成させてくれるジオラマのような役割を担っている。
「CARBOTIX エヴァンゲリオン初号機」スケール：ノンスケール サイズ
フィギュア本体：全高 約330mm
拘束兼移動式射出台：約360mm
格納庫（DX Verのみ）：約397mm 重量
フィギュア本体のみ：460g
拘束兼移動式射出台：230g
格納庫（DX Verのみ）：1,780g 素材：ダイキャスト合金、ABS、POM、PVC、LED 商品構成
初号機本体（LED発光ギミック内蔵）
エントリープラグデザインの磁石スティック（LEDギミックのon/off用）
エントリープラグ用ピンセット（DX Ver.の格納庫にセット可能）
エントリープラグ
パレットライフル
プログレッシブナイフ x 2
カシウスの槍
拘束兼移動式射出台
差し替え手首 x 11種
＜DX Ver＞
格納庫（兵装ビル）
「CARBOTIX エヴァンゲリオン初号機（DX Ver.）」
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※写真は開発中のサンプルです。実際の商品とは異なる場合があります。