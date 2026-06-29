武尊＆川口葵夫妻、細かすぎる“我が家のルール”にスタジオ驚がく 今夜放送『純喫茶超人』
4月に現役引退したキックボクサーでK-1 WORLD GP三階級制覇の武尊が、29日放送のカンテレ『CANNA presents 純喫茶超人 〜マスター糸井嘉男＆アスリートのぶっちゃけトーク〜』（深0：20〜0：50 ※関西ローカル TVer配信予定）に出演する。我が家のルールを明かす。
【番組カット】実は親交の深い人気アスリート！肩を組んでガッツポーズ
月1回・月曜深夜にカンテレで放送する『CANNA presents 純喫茶超人』は、“超人”の異名を持つ糸井嘉男（阪神タイガース・スペシャルアンバサダー）が喫茶店のマスターに扮し、訪れるアスリート客の話を引き出すスポーツトーク番組。店員役は、現体操・日本代表の杉原愛子。
今回来店する、元バドミントン日本代表・潮田玲子と武尊。競技も世代も異なる2人だが、実はアスリート仲間として親交が深い。糸井とは初共演に近い2人だが、聞き上手の糸井マスターにリラックスしたのか、ぶっちゃけ話が次々と飛び出す。
トークテーマ「思い出の試合」では、武尊が現役最後となった試合と引退について語る。首のヘルニアを発症し「ドクターから“コンタクトスポーツ(格闘技など、相手と激しく接触する競技)はやらないほうがいい。当たり所が悪かったら麻ひが出るかも”と言われていたが、引退試合のスケジュールが決まっていたので、治療しながらやりきった。今まで一番すごい緊張感、恐怖心があったからこそ、試合中もめちゃくちゃ集中できた。それも勝てた要因かなと思う」と、壮絶な裏側を明かす。
「命がけで戦ってきたため恋愛も難しかった」と言う武尊は、タレントの川口葵と結婚に至った経緯を明かす。実はこの日、スタジオで武尊の収録を見守っていた妻の川口。撮影の裏事情として、武尊は「(川口の)実家が関西なので一緒に大阪に来たけど、(番組収録の間は)どこかにいたら？みたいな感じで、もともと収録に来る予定はなかった」と語る。
そんな中、番組スタッフがダメ元で出演をオファー。すると川口が快く応じる“神対応”を見せ、思いがけない形でレアな夫婦共演が実現することに。
「僕、とても神経質なので試合前は本当に面倒くさい」と自ら語るほど、試合前には異次元の集中をする武尊。そんな武尊家の細かすぎる“我が家のルール”を打ち明け、一同を驚がくさせる。
収録を終え、「めちゃくちゃ楽しかったです」と口をそろえた仲良しアスリート。妻同席での番組収録は初めてとなった武尊は、「恥ずかしかったですね」と振り返ったが、収録では、川口の日頃のきめ細かくさりげないサポートに対し、「いつもありがとう」と感謝を伝える一幕も。「ラブラブやな」と糸井に冷やかされ、「テレビ用に（言いました）」と照れ笑いした。糸井は「武尊家の“厳しめの罰金ルール”など、（普段）明かされない私生活秘話はプレミアです」とアピールした。
【番組カット】実は親交の深い人気アスリート！肩を組んでガッツポーズ
月1回・月曜深夜にカンテレで放送する『CANNA presents 純喫茶超人』は、“超人”の異名を持つ糸井嘉男（阪神タイガース・スペシャルアンバサダー）が喫茶店のマスターに扮し、訪れるアスリート客の話を引き出すスポーツトーク番組。店員役は、現体操・日本代表の杉原愛子。
トークテーマ「思い出の試合」では、武尊が現役最後となった試合と引退について語る。首のヘルニアを発症し「ドクターから“コンタクトスポーツ(格闘技など、相手と激しく接触する競技)はやらないほうがいい。当たり所が悪かったら麻ひが出るかも”と言われていたが、引退試合のスケジュールが決まっていたので、治療しながらやりきった。今まで一番すごい緊張感、恐怖心があったからこそ、試合中もめちゃくちゃ集中できた。それも勝てた要因かなと思う」と、壮絶な裏側を明かす。
「命がけで戦ってきたため恋愛も難しかった」と言う武尊は、タレントの川口葵と結婚に至った経緯を明かす。実はこの日、スタジオで武尊の収録を見守っていた妻の川口。撮影の裏事情として、武尊は「(川口の)実家が関西なので一緒に大阪に来たけど、(番組収録の間は)どこかにいたら？みたいな感じで、もともと収録に来る予定はなかった」と語る。
そんな中、番組スタッフがダメ元で出演をオファー。すると川口が快く応じる“神対応”を見せ、思いがけない形でレアな夫婦共演が実現することに。
「僕、とても神経質なので試合前は本当に面倒くさい」と自ら語るほど、試合前には異次元の集中をする武尊。そんな武尊家の細かすぎる“我が家のルール”を打ち明け、一同を驚がくさせる。
収録を終え、「めちゃくちゃ楽しかったです」と口をそろえた仲良しアスリート。妻同席での番組収録は初めてとなった武尊は、「恥ずかしかったですね」と振り返ったが、収録では、川口の日頃のきめ細かくさりげないサポートに対し、「いつもありがとう」と感謝を伝える一幕も。「ラブラブやな」と糸井に冷やかされ、「テレビ用に（言いました）」と照れ笑いした。糸井は「武尊家の“厳しめの罰金ルール”など、（普段）明かされない私生活秘話はプレミアです」とアピールした。