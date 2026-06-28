マリメッコ プレフォール2026登場！新作巾着バッグと楽しむ洗練スタイル

フィンランドのデザインハウス「マリメッコ」から、反復と変化の美しさを表現したプレフォール2026コレクションが登場します。2026年7月10日（金）より全国のマリメッコストアと公式オンラインストアで販売開始。建築的なストライプや華やかなフラワープリントを取り入れたウェアに加え、新たに登場する巾着型バッグも見逃せません。シーズンムードを高める注目コレクションの魅力をご紹介します。

プレフォール2026を彩る注目プリント

2026年の年間テーマ「プリント作りのアート（Art of printmaking）」のもと展開されるプレフォール2026コレクション。

今季はカラーブロッキングを象徴するヘンニカ（Hennika）が主役です。ヴォッコ・エスコリン＝ヌルメスニエミによる建築的なストライプが印象的で、3色が大胆に重なるデザインが魅力。

カラーはカーキ、ブルー、ベリーを軸に構成され、洗練されたユニフォームライクな着こなしを提案しています。

また、鮮やかなベリーピンクとバーガンディ、ダークネイビーとスカイブルーなどの大胆な色合わせも今季らしいポイントです。

展開アイテムは、Hennikaワンピース88,000円、Hennikaシャツ73,700円、Hennikaスカート66,000円。存在感のあるプリントがコーディネートを華やかに演出します。

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多彩なワンピースで楽しむ秋の装い

今シーズンは人気プリントを使用したワンピースやブラウスも豊富にラインアップ。

アンニカ・リマラによるIso Ruutuシリーズは、ワンピース62,700円、ブラウス47,300円を展開。シンプルながら印象に残るデザインで、デイリーからお出かけまで幅広く活躍します。

エルヤ・ヒルヴィによるKukasta Kukkaanシリーズは、ワンピース79,200円と66,000円の2型が登場。華やかな花柄が大人の女性らしい装いを演出してくれます。

さらに、マリメッコを代表するUnikkoシリーズからは、アジア限定ワンピース62,700円、アジア限定スカート59,400円、ワンピース62,700円、ワンピース41,800円を展開。

ブランドファンならぜひチェックしたいラインアップです。

新作巾着バッグにも注目

今回のコレクションで特に注目したいのが、新たに登場するKukasta kukkaan巾着バッグです。価格は16,500円。

光沢感のあるサテン素材とドローストリング仕様を採用し、繊細な刺繍で表現されたプリントが魅力。軽やかな存在感があり、シンプルなスタイリングのアクセントとしても活躍します。

ウェアと同柄で合わせれば統一感のあるコーディネートに、異なるプリントと組み合わせれば遊び心のあるミックススタイルに。幅広い着こなしを楽しめるアイテムとして注目を集めそうです。

まとめ

マリメッコのプレフォール2026コレクションは、ブランドならではのプリント表現と大胆なカラー使いが魅力。

Hennika、Iso Ruutu、Kukasta Kukkaan、Unikkoといった人気プリントを取り入れたウェアに加え、新作のKukasta kukkaan巾着バッグ16,500円も登場します。

2026年7月10日（金）より販売開始予定なので、秋のワードローブを彩るお気に入りアイテムをぜひ見つけてみてください♪