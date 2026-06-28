小原正子、クロミ＆マイメロネイルに６歳長女が思わぬ反応
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が25日、オフィシャルブログを更新。サンリオキャラクターをモチーフにしたネイルを披露するとともに、そのネイルを見た６歳の長女・こうめちゃんの思わぬ反応を明かした。
この日、小原はまず、「喜ぶか怒るか？ネイルチェンジ★」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「ネイルサロンへ」と切り出し、「ひっさしぶりに ゴテゴテネイルにしました！」と報告。右手はクロミ、左手はマイメロディをモチーフにした立体感のあるキャラクターネイルを披露し、「かわいすぎる」とお気に入りの様子をつづった。
ラメをベースに、大きなリボンやハートのパーツ、クロミやマイメロディの立体アートをあしらった華やかなデザインに、「どんな50さいやねん 笑」と自らツッコミを入れながら、「こうめちゃん 喜んでくれるかな」「いや、怒るかもしれないなーーー 笑」と長女の反応を楽しみにしていた。
その後、「泣きました★」と題したブログを更新。「母のきゃわゆいネイルをみて 喜ぶかな、怒るかな、と 思っていたら 見せた瞬間 泣きました」と予想外の出来事を報告。
学校帰りの長女を雨の中で迎えに行った際、ネイルを見るなり「お母さんが羨ましすぎて号泣」したといい、最終的には「こうめちゃんも お揃いにしようと、何とか おさまりました」と明かし、「もう、２度と かわいいキャラクターネイルはしません」とユーモアたっぷりにつづり、笑顔でピースをする長女との親子ショットでブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「なんでも挑戦出来る小原さん羨ましい」「すんごいかわゆい」「小原さんみたいなママになりたい」「テンション上がります」や「号泣は予想外」「こうめちゃんの反応が可愛すぎる！」「ピュアでかわいい」「可愛いな」「おしゃれさん」「女の子だものやりたいよね〜」「オソロになったら可愛さ倍増」「絶対にしてあげて下さいね！」「なんかもう正子さんが優しくてキュンキュン」「夏休みになったらとびっきり可愛いネイルにしちゃいましょー」などの声が寄せられている。
この日、小原はまず、「喜ぶか怒るか？ネイルチェンジ★」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「ネイルサロンへ」と切り出し、「ひっさしぶりに ゴテゴテネイルにしました！」と報告。右手はクロミ、左手はマイメロディをモチーフにした立体感のあるキャラクターネイルを披露し、「かわいすぎる」とお気に入りの様子をつづった。
その後、「泣きました★」と題したブログを更新。「母のきゃわゆいネイルをみて 喜ぶかな、怒るかな、と 思っていたら 見せた瞬間 泣きました」と予想外の出来事を報告。
学校帰りの長女を雨の中で迎えに行った際、ネイルを見るなり「お母さんが羨ましすぎて号泣」したといい、最終的には「こうめちゃんも お揃いにしようと、何とか おさまりました」と明かし、「もう、２度と かわいいキャラクターネイルはしません」とユーモアたっぷりにつづり、笑顔でピースをする長女との親子ショットでブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「なんでも挑戦出来る小原さん羨ましい」「すんごいかわゆい」「小原さんみたいなママになりたい」「テンション上がります」や「号泣は予想外」「こうめちゃんの反応が可愛すぎる！」「ピュアでかわいい」「可愛いな」「おしゃれさん」「女の子だものやりたいよね〜」「オソロになったら可愛さ倍増」「絶対にしてあげて下さいね！」「なんかもう正子さんが優しくてキュンキュン」「夏休みになったらとびっきり可愛いネイルにしちゃいましょー」などの声が寄せられている。