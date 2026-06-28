高橋克典、夏向け中華レシピに挑戦「これはなかなかの成功作」
俳優の高橋克典が25日、オフィシャルブログを更新。夏向け中華レシピ２品に挑戦したことを報告し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、高橋は「今夜は中華。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今夜は最近始まった #李錦記夏季中華プロジェクト に参加してみました！」と切り出し、 「家族アンケートで冷製夏中華の二品に挑戦！」と報告。
まず挑戦したのは「豚バラの冷しゃぶ回鍋肉風」。レシピは３人分を1.5倍の分量で作ったといい、「しかしひき肉は２倍！ まー、全部２倍で良いか、と」と料理中のエピソードもユーモアたっぷりに明かした。
豚バラ肉とシャキシャキの野菜をたっぷり盛り付け、ピリ辛ソースをかけた「冷しゃぶ回鍋肉風」について、「正直、『夏向け中華ってどういうことなんだろうと思っていたのですが、これが意外（!?）でなるほどな美味しさ」とコメント。「コクがあって、酸味がほんのり効いているから重たくなくて、さっぱり食べられます」「暑い時期の食欲が落ち気味な時も、これはスッキリ。ばくばくいける」と絶賛し、「料理はこのところ久しぶりにやってますが、これはなかなかの成功作」と満足そうにつづった。
続いて、同時並行で「豆乳の冷やっこ風麻婆」にも挑戦。しかし、「って書いてあるのに、豆乳買うの忘れ牛乳で やっちまったす」と肝心の豆乳を買い忘れて牛乳で代用したことを告白。 「でも味はまあまぁいけてました。笑」「見た目は全く違う リベンジします」とおちゃめに振り返った。
料理を楽しみながらも失敗談を交えた高橋らしいブログに、ファンから「ボリューム栄養満点そしてヘルシーなメニュー」「夏向け中華とは思えないほど奥行きがあって、本当に美味しそう」「間違いなく箸が止まらない料理だと伝わってきました」「ひき肉は２倍にしてしまうあたりが、克典さんらしい豪快さと“美味しさ優先”の料理魂で最高」「凄い」「本当に料理人みたい」「作ってほしい」「食べたい」「めっちゃ美味しそう」「ウチに出前お願いします」「食べたくなる」「凄く美味しそう」などの声が寄せられている。
この日、高橋は「今夜は中華。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今夜は最近始まった #李錦記夏季中華プロジェクト に参加してみました！」と切り出し、 「家族アンケートで冷製夏中華の二品に挑戦！」と報告。
まず挑戦したのは「豚バラの冷しゃぶ回鍋肉風」。レシピは３人分を1.5倍の分量で作ったといい、「しかしひき肉は２倍！ まー、全部２倍で良いか、と」と料理中のエピソードもユーモアたっぷりに明かした。
続いて、同時並行で「豆乳の冷やっこ風麻婆」にも挑戦。しかし、「って書いてあるのに、豆乳買うの忘れ牛乳で やっちまったす」と肝心の豆乳を買い忘れて牛乳で代用したことを告白。 「でも味はまあまぁいけてました。笑」「見た目は全く違う リベンジします」とおちゃめに振り返った。
料理を楽しみながらも失敗談を交えた高橋らしいブログに、ファンから「ボリューム栄養満点そしてヘルシーなメニュー」「夏向け中華とは思えないほど奥行きがあって、本当に美味しそう」「間違いなく箸が止まらない料理だと伝わってきました」「ひき肉は２倍にしてしまうあたりが、克典さんらしい豪快さと“美味しさ優先”の料理魂で最高」「凄い」「本当に料理人みたい」「作ってほしい」「食べたい」「めっちゃ美味しそう」「ウチに出前お願いします」「食べたくなる」「凄く美味しそう」などの声が寄せられている。