丸亀製麺、新作スイーツは「うどんプリン」！ ぷるもち食感の“あんみつ風”など全4種展開
「丸亀製麺」は、7月7日（火）から、新カテゴリーとなる商品として「丸亀うどんプリン」を、全国の店舗で数量限定発売する。
【写真】つぶあんとさくらんぼをトッピング！ あんみつ風など「丸亀うどんプリン」一覧
■「丸亀製麺」初の冷たいスイーツ
今回、うどんの特長であるもちもちの食感を活かし登場する「丸亀うどんプリン」は、「丸亀製麺」として初の試みとなる、暑い夏にぴったりな冷たいスイーツ。
店内で手づくりされる本メニューは、毎日粉から打つうどんをベースに、丁寧に火入れを行うことでもちとろ食感のうどんプリン生地を実現。一度冷やしてから2層目に重ねるゼリー生地を流し込み、再び冷やし固めて仕上げられている。
またラインナップには、フルーツカクテル入りの爽やかな「ブルーハワイ」、北海道産小豆のつぶあんとさくらんぼをトッピングした「あんみつ風」、果肉入りマンゴーゼリーと練乳を合わせた「マンゴー」、香ばしいきなこと北海道産小豆のあんこゼリーが相性抜群の「あんきなこ」を用意。なお「あんきなこ」のきなこは別添えで提供される。
【写真】つぶあんとさくらんぼをトッピング！ あんみつ風など「丸亀うどんプリン」一覧
■「丸亀製麺」初の冷たいスイーツ
今回、うどんの特長であるもちもちの食感を活かし登場する「丸亀うどんプリン」は、「丸亀製麺」として初の試みとなる、暑い夏にぴったりな冷たいスイーツ。
店内で手づくりされる本メニューは、毎日粉から打つうどんをベースに、丁寧に火入れを行うことでもちとろ食感のうどんプリン生地を実現。一度冷やしてから2層目に重ねるゼリー生地を流し込み、再び冷やし固めて仕上げられている。
またラインナップには、フルーツカクテル入りの爽やかな「ブルーハワイ」、北海道産小豆のつぶあんとさくらんぼをトッピングした「あんみつ風」、果肉入りマンゴーゼリーと練乳を合わせた「マンゴー」、香ばしいきなこと北海道産小豆のあんこゼリーが相性抜群の「あんきなこ」を用意。なお「あんきなこ」のきなこは別添えで提供される。