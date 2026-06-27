平成女児なら絶対に見覚えがあるサンエックス「わんわんわんこ」が令和に登場するぞ〜！ あのころ夢中になった “お札メモ” もあります

サンエックスといえば「リラックマ」や「すみっコぐらし」がまず思い浮かぶけれど、人気キャラクターはこれだけではないッ！ この夏には、かつて平成女児を夢中にさせた「わんわんわんこ」が帰ってきます。

もしもあなたが元・平成女児ならば、きっとこの子たちのことを覚えているはず。令和とは思えないなつかしグッズが勢ぞろいしているので、さっそくチェックしてみましょうか。

【わんわんわんことは】

平成ど真ん中にあたる2001年に登場したサンエックス「わんわんわんこ」。きゅるんとした瞳のかわいいワンコたち（※実写）が大集合する人気シリーズです。

ミニチュアダックスやコーギーなど人気犬種が盛りだくさん。子犬たちの愛くるしい表情、お空やクローバーなどを背景にしたファンシーなデザインが平成女児のハートをわしづかみにしました。

【新作はどんな感じ？】

時代は平成から令和に移り変わったけれど、わんわんわんこのかわいさは永久不滅───。それを証明するかのように新グッズが登場することになりました。

しかもね、ただのグッズではないの。なんと2007年3月に発売された「空写真、クローバー、水玉、音符」のMIXデザインが復刻されるんですよおおお!!!

■ラインナップ

・お札メモパッド（各550円）

・クロスメモ（各165円）

・レターセット（各495円）

・シールビッツ（各528円）

・ふにふにシールバインダー（各1100円）

・6穴シールノート（各418円）

・ペンポーチ（1980円）

・ワレット（1100円）

・ミニミラーチャーム（605円）

あのころ大人気だったお札メモパッドやレターセットをはじめ、どれもこれもなつかしすぎる（涙）。

平成のトレンドアイテムだった「デニム素材のペンポーチ」だとか、平成女児なら絶対に持っていた「折りたたみ財布（※ワレット）」だとか、ことごとく “いいチョイス” すぎます。令和に再会できるだなんて、うれしすぎるでしょ。

【いつどこで買える？】

ドンピシャ世代ならば泣いて喜びそうな、わんわんわんこの復刻グッズ。 Pouch のドンピシャ世代ライターは「画像を見ただけで胸が苦しくなりました…即売り切れの予感しかありません」と涙目になっていました。

本当に即売り切れになるまえに、しっかりゲットしておきたいところ。2026年7月頃から全国の販売店やネットショップにて発売予定で〜す！

※価格はすべて税込みです。

※店舗により取り扱いのない場合や発売時期が異なる場合があります。また数量限定のため、完売している可能性もあります。

※発売日・デザイン・仕様は予告なく変更・中止となる場合があります。

※掲載画像は撮影用サンプル品を使用しているため、実際の商品とは異なる場合があります。

※オンラインショップでは、実店舗とお取り扱い商品・送料・購入条件が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

参照元：San-xネット、プレスリリース

執筆：田端あんじ (c)Pouch

Photo：©2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

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