【2026夏休み】「家で何する？」を解決！最大9連休のおうち時間を充実させるおすすめの過ごし方ガイド
2026年のお盆休みは最大9連休！夏休みにおでかけやレジャーを楽しむ人はもちろん、家でゆっくり過ごすという人もいるはず。本記事では、時間がある夏休みこそ取り組みたい、おうち時間を充実させるおすすめの過ごし方をウォーカープラス編集部が紹介。
【画像】2026年のお盆休みはいつからいつまで？
■そもそも2026年のお盆休みはいつからいつまで？
大人の夏休みの起点になるのは、やはりお盆シーズン。2026年のお盆は8月13日(木)から8月16日(日)と、お盆休みと土日が重複している。一般的にはお盆の日数通り4連休となる企業が多くなりそうだ。お盆前を含めて考えると、8月12日(水)に1日有給休暇をとれば山の日とつながり6連休、8月10日(月)にも休める場合は最大で9連休にすることもできる。
■大人の「夏休みの宿題」！おすすめしたいおうちでの“自分磨き”
まとまった時間に「心機一転、自分磨きをしたい！」と思う人も多いはず。今年は子どもの頃のように「夏休みの宿題」に挑戦してみてはいかがだろう。運動不足でも屋内で気軽にトライできるラジオ体操や、1冊の本と向き合って読書感想文を書いてみたり、夏休みのドリル気分で英会話学習やeラーニングにチャレンジするのもおすすめだ。
■夏休みはおうちで映画鑑賞を！おすすめの「自宅映画館計画」アイテム
自宅でゆっくり過ごせるこのタイミングに、部屋をまるで映画館のように作り上げ、思いきり映画を満喫するのはいかがだろうか。映像・音ともに大迫力で体感できる最新のホームシアターシステムを導入したり、まずは第一歩としてプロジェクターを購入したり、あるいは、手持ちのテレビを活用しつつ、とことんくつろげるイスやソファにこだわってみるなど、自分好みの「自宅映画館計画」を進めてみてほしい。
■エアコンのこまめな掃除やDIYも！夏休みにおすすめしたいおうちでの過ごし方
時間はあっても暑くて外には出るのは尻込み…という人は、冷房のお手入れや、見た目も涼やかな観葉植物など、屋内でできる過ごし方を試してみては？子どもから大人まで性別問わず大流行している“シール”作りも楽しい。
ほかにも、ウォーカープラスの「夏休み特集」にはおすすめのおでかけスポットやイベント情報など、夏休みを楽しむためのコンテンツが盛りだくさん！ぜひチェックしてみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】2026年のお盆休みはいつからいつまで？
■そもそも2026年のお盆休みはいつからいつまで？
■大人の「夏休みの宿題」！おすすめしたいおうちでの“自分磨き”
まとまった時間に「心機一転、自分磨きをしたい！」と思う人も多いはず。今年は子どもの頃のように「夏休みの宿題」に挑戦してみてはいかがだろう。運動不足でも屋内で気軽にトライできるラジオ体操や、1冊の本と向き合って読書感想文を書いてみたり、夏休みのドリル気分で英会話学習やeラーニングにチャレンジするのもおすすめだ。
■夏休みはおうちで映画鑑賞を！おすすめの「自宅映画館計画」アイテム
自宅でゆっくり過ごせるこのタイミングに、部屋をまるで映画館のように作り上げ、思いきり映画を満喫するのはいかがだろうか。映像・音ともに大迫力で体感できる最新のホームシアターシステムを導入したり、まずは第一歩としてプロジェクターを購入したり、あるいは、手持ちのテレビを活用しつつ、とことんくつろげるイスやソファにこだわってみるなど、自分好みの「自宅映画館計画」を進めてみてほしい。
■エアコンのこまめな掃除やDIYも！夏休みにおすすめしたいおうちでの過ごし方
時間はあっても暑くて外には出るのは尻込み…という人は、冷房のお手入れや、見た目も涼やかな観葉植物など、屋内でできる過ごし方を試してみては？子どもから大人まで性別問わず大流行している“シール”作りも楽しい。
ほかにも、ウォーカープラスの「夏休み特集」にはおすすめのおでかけスポットやイベント情報など、夏休みを楽しむためのコンテンツが盛りだくさん！ぜひチェックしてみて。
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