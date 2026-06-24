【コスパ最強】ヴィンテージライクな「小花柄Tシャツ」コーデ＆アイテムをCHECK♡
夏の定番アイテムといえばTシャツだけど、着こなしがワンパターンになりがち。そこで今回は、村瀬紗英＆FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、「ヴィンテージライクな小花柄」を使ったあか抜けコーデをお届けします。可愛くてコスパも◎なアイテムたちを要チェック♡
まずは“流行りもの”を手に入れる！
コスパのいいアイテムだからこそ、まずはバリエを増やすべき。Rayきってのぷりかわコーデの達人・仲田千咲さんが推す4大トレンドを発表します。
教えてくれたのは…
STYLIST 仲田千咲さん
数々のファッション企画を担当し、甘×カジュアルのバランスの天才！最新トレンドの目利きはピカイチで真似しやすいのに、こなれ感のあるスタイルを提案するのが得意。
ヴィンテージライクな小花柄
STYLIST VOICE
「ヴィンテージライクな小花柄がいつものTシャツ姿をぐっとロマンティックに。赤ちゃんの肌着っぽいムードで親近感のある可愛さに」
Cordinate 村瀬紗英＆櫻井優衣のコーデ
〈右・村瀬紗英のコーデ〉ほどよく女みがプラスできるタイトシルエットが正解
コーディネートの色みを絞ればオトナ可愛い着こなしに。
〈左・櫻井優衣のコーデ〉さらっとデニムあわせでもこんなに甘々なムードに♡
やわらかなコットン生地は着心地も抜群。
Item 【UNIQLO】ワッフルミニTシャツ
ボタンをあければカーディガンとしても着られる2way仕様。
Item 【Birthdayroom】サーマルTシャツ
フレンチガーリーなピンクベースの花柄にキュン♡
Item 【SPINNS】ヘンリーネックTシャツ
デコルテをキレイに見せるボートネックなら男のコうけも◎。
撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila・村瀬分）、アサダマユコ（櫻井分）モデル／村瀬紗英、櫻井優衣（ともに本誌専属）
村瀬紗英
Ray編集部 副編集長 小田和希子
櫻井優衣