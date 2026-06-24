【コスパ最強】ヴィンテージライクな「小花柄Tシャツ」コーデ＆アイテムをCHECK♡

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夏の定番アイテムといえばTシャツだけど、着こなしがワンパターンになりがち。そこで今回は、村瀬紗英＆FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、「ヴィンテージライクな小花柄」を使ったあか抜けコーデをお届けします。可愛くてコスパも◎なアイテムたちを要チェック♡

まずは“流行りもの”を手に入れる！

コスパのいいアイテムだからこそ、まずはバリエを増やすべき。Rayきってのぷりかわコーデの達人・仲田千咲さんが推す4大トレンドを発表します。

教えてくれたのは…

STYLIST 仲田千咲さん

数々のファッション企画を担当し、甘×カジュアルのバランスの天才！最新トレンドの目利きはピカイチで真似しやすいのに、こなれ感のあるスタイルを提案するのが得意。

ヴィンテージライクな小花柄

STYLIST VOICE

「ヴィンテージライクな小花柄がいつものTシャツ姿をぐっとロマンティックに。赤ちゃんの肌着っぽいムードで親近感のある可愛さに」

Cordinate 村瀬紗英＆櫻井優衣のコーデ

〈右・村瀬紗英のコーデ〉ほどよく女みがプラスできるタイトシルエットが正解

コーディネートの色みを絞ればオトナ可愛い着こなしに。

〈左・櫻井優衣のコーデ〉さらっとデニムあわせでもこんなに甘々なムードに♡

やわらかなコットン生地は着心地も抜群。

〈村瀬紗英のコーデ〉ヘンリーネックTシャツ 3,571円／Birthdayroom（アンティローザ）スカート 8,990円、キャップ 3,490円／ともにGap リング 5,060円／Liquem〈櫻井優衣のコーデ〉花柄Tシャツ 3,289円／SPINNS パールつきデニムパンツ 18,700円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 シュシュ 1,980円／Su1.（アンティローザ）

Item 【UNIQLO】ワッフルミニTシャツ

ボタンをあければカーディガンとしても着られる2way仕様。

ワッフルミニTシャツ 1,500円／UNIQLO

Item 【Birthdayroom】サーマルTシャツ

フレンチガーリーなピンクベースの花柄にキュン♡

サーマルTシャツ 3,190円／Birthdayroom（アンティローザ）

Item 【SPINNS】ヘンリーネックTシャツ

デコルテをキレイに見せるボートネックなら男のコうけも◎。

ヘンリーネックTシャツ 3,289円／SPINNS

撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila・村瀬分）、アサダマユコ（櫻井分）モデル／村瀬紗英、櫻井優衣（ともに本誌専属）

村瀬紗英

Ray編集部 副編集長 小田和希子

櫻井優衣

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