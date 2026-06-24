【コスパ最強】ヴィンテージライクな「小花柄Tシャツ」コーデ＆アイテムをCHECK♡

夏の定番アイテムといえばTシャツだけど、着こなしがワンパターンになりがち。そこで今回は、村瀬紗英＆FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、「ヴィンテージライクな小花柄」を使ったあか抜けコーデをお届けします。可愛くてコスパも◎なアイテムたちを要チェック♡

まずは“流行りもの”を手に入れる！

コスパのいいアイテムだからこそ、まずはバリエを増やすべき。Rayきってのぷりかわコーデの達人・仲田千咲さんが推す4大トレンドを発表します。

教えてくれたのは…

STYLIST 仲田千咲さん

数々のファッション企画を担当し、甘×カジュアルのバランスの天才！最新トレンドの目利きはピカイチで真似しやすいのに、こなれ感のあるスタイルを提案するのが得意。