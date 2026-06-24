夏のシーズン限定で活動するコレクティブ SUMMER DOGが、ニューシングル「Malat」をリリースした。

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SUMMER DOGは、犬とビールを愛するクリエイターが集まるコレクティブ。新曲「Malat」は、実際のマルチーズの鳴き声をサンプリングして制作された楽曲で、生演奏のエレキギターとマルチーズの鳴き声を組み合わせた軽快なUKガラージナンバーとなっている。

あわせて、昨年に続き横須賀発のクラフトビールブルワリー GRANDLINE BREWINGとのコラボイベント『BEER WEEKEND』の開催も決定。リリース週の金曜日に、西早稲田のクラフトビールとコーヒーの専門店 DREAMSPARK Wasedaにて実施される。店内の一部スペースでは愛犬と共に入場が可能で、GRANDLINE BREWINGのビールタップも用意される。

なお、SUMMER DOG LABELは『人生のホロ苦い思い出を軽やかにキックし、飲み干す』をコンセプトに始動したプロジェクトで、インディミュージックレーベルであると同時にビールラベルとしても機能する流動的なコレクティブとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）