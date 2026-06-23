コメダ珈琲店の「カリー祭り」が2026年も開催🍛ホット＆スパイシーなメニューをお祭り気分で楽しみながら夏の暑さを吹っ飛ばそう！



今年もコメダ珈琲店に「カリー祭り」が帰ってきた！ 2026年6月24日より、新宿中村屋監修のソースを使ったスナックや、カリーにぴったりなドリンクが発売されますっ。

今年は昨年の人気商品に加え、新たなメニューが2種類登場。スパイシーな味わいで夏の暑さを吹っ飛ばしましょ！

【新作2品はどんなメニュー？】

今年の「カリー祭り」で提供されるのは、カリーメニュー4種類とドリンク2種類の計6種類。新宿中村屋監修の特製カリーソースは、コクと深みのあるスパイシーな味わいが特徴で、今年もメニューに応じて2種のソースが使い分けられています。

「カリーナンドッグ」と「チーズカリーとナン」に使われているのは、具材のひき肉やじっくり煮込んだ野菜＆果物の旨味を感じるカリーを味わうためのソース。「タンドリーチキンホットサンド」と「カツカリーパン」には、食材の旨味を引き立てるプレーンなソースが使われています。

新作となる「カリーナンドッグ」は、手伸ばしナンに、千切りキャベツとソーセージを重ね、特製カリーソースととろけるチーズを合わせた1品。特製カリーソースのコクととろ〜りチーズとのコンビネーションを堪能して♪

ドリンクの新作となるのが「アサイーミックスラッシー」。ヨーグルト風味のラッシーに、アサイーとブルーベリーの酸味、バナナの風味がプラスされています。ホットでスパイシーなカリー商品に、フルーティーなテイストはきっと相性抜群！

このほか、「タンドリーチキンホットサンド」「チーズカリーとナン」「カツカリーパン」「ラッシー」は再販メニューとなります。

【お祭り気分で楽しもう】

昨年楽しんだメニューをふたたび味わうもよし、新たなメニューに挑戦してみるもよし。同じカリー商品でもそれぞれ異なる魅力があるので、何度でも楽しみたくなりますね〜。

価格は下記の通り。

カリーナンドッグ：710円〜770円

チーズカリーとナン：750円〜810円／追加ナン 250円／追加チーズカリーソース 320円

タンドリーチキンホットサンド：1270円〜1330円

ラッシー：620円〜860円

アサイーミックスラッシー：670円〜910円

カツカリーパン：950円〜1040円

今だけの季節限定の味わいをぜひお見逃しなく！



Xではカリーの本場であるインドの世界をおうちで楽しめる「カリー祭りフォロー＆リポストキャンペーン 〜インドをお家で楽しもう！〜」を6月24日〜7月5日まで開催。こちらもぜひチェックしてみてください！

※本文中の価格はすべて税込みです。

※価格は店舗により異なります。

参照元：コメダ珈琲店、プレスリリース

執筆：鷺ノ宮やよい

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