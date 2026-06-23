この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゆず文房具店yuzu_stationery_store」が、「【3COINS】待望の新シール発売！ラベルプリンターの評価が変わりました！【スリーコインズ ラベルシール】」を公開した。動画では、ゆず店長が3COINS（スリーコインズ）のラベルプリンター専用として新たに追加販売された「ギャップラベル」をレビューし、アプリの改善を含めて同商品への評価が大きく向上したことを伝えている。



ゆず店長はまず、全8種類展開となる新発売のラベルを紹介。クリアやレーザー、チェック柄などバリエーション豊かなラインナップを取り上げ、それぞれ2本1セットで770円という価格設定を解説する。以前のレビュー動画では連続シールしか使用できず、アプリの使い勝手も含めて自身の評価は控えめだったと明かすが、今回はアプリが定期的にアップデートされている点に注目し、「少し見直したかなと感じている」と期待を寄せる。



実際に専用アプリを使用して印刷テストを行うと、スピーディーかつ綺麗に文字が印刷される様子が収められている。さらに「落書きモード」を用いた手書き印刷も検証。スマートフォンの画面を指でなぞる方法は細かい操作が難しかったものの、iPadとスタイラスペンを使用することで、オリジナルのイラストや手書き文字も圧倒的に綺麗に印刷できることが判明した。



総評として、ゆず店長はコストパフォーマンスについて言及する。国内メーカーのラベルシールと比較すると割高に感じるものの、1ロールを使い切れるか分からないライトユーザーにとっては「お試ししやすい量で価格」であり、十分に需要を満たすと分析している。一方で、感熱紙を使用しているため長期保存には向かず、経年で色褪せる点には注意が必要だとも指摘した。1～2年で消費する一時的なラベリングや手帳のデコレーションに用途を絞れば、デザインの可愛らしさと手軽さから、満足度の高いアイテムになり得ると結論づけている。