「ちいかわ焼き」に夏季限定メニュー登場！ “バニラ＆カレー＆レモン”の3種類
ふわふわ生地にあんやクリームを詰め、ちいかわ型に焼き上げた「ちいかわ焼き」は、6月29日（月）から、夏季限定メニューの提供を開始する。
【写真】夏にぴったり！ 「ちいかわ焼き」新商品3種詳細
■季節感あふれる味わい
今回登場する夏季限定メニューは、暑くなるこれからの季節にぴったりな「バニラ」「カレー」「レモン」の3種類を用意。
モモンガ型の生地には、すっきりとした甘さのバニラ風味と、乳のコク深さが広がる、やさしい甘さが特徴のバニラクリームが詰まっている。
また、くりまんじゅうの生地には、36種類の焙煎スパイスに玉ねぎの甘みや牛肉とグレービーソースの旨味を重ねたスパイシーなカレーをイン。子どもも食べられるよう辛さは控えめだという。
さらに、瀬戸内地方産レモンの果汁と果皮を使用したフルーツクリームを使用し、さわやかな酸味とほのかな苦みが広がる、すっきりとした味わいに仕上げた「ラッコ（レモン）」もラインナップ。
ちなみに、各店舗では、ちいかわ、ハチワレ、うさぎが店員にふんしたオリジナルグッズも販売中だ。
【写真】夏にぴったり！ 「ちいかわ焼き」新商品3種詳細
■季節感あふれる味わい
今回登場する夏季限定メニューは、暑くなるこれからの季節にぴったりな「バニラ」「カレー」「レモン」の3種類を用意。
モモンガ型の生地には、すっきりとした甘さのバニラ風味と、乳のコク深さが広がる、やさしい甘さが特徴のバニラクリームが詰まっている。
さらに、瀬戸内地方産レモンの果汁と果皮を使用したフルーツクリームを使用し、さわやかな酸味とほのかな苦みが広がる、すっきりとした味わいに仕上げた「ラッコ（レモン）」もラインナップ。
ちなみに、各店舗では、ちいかわ、ハチワレ、うさぎが店員にふんしたオリジナルグッズも販売中だ。