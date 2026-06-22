「ちいかわ焼き」に夏季限定メニュー登場！

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　ふわふわ生地にあんやクリームを詰め、ちいかわ型に焼き上げた「ちいかわ焼き」は、6月29日（月）から、夏季限定メニューの提供を開始する。

【写真】夏にぴったり！　「ちいかわ焼き」新商品3種詳細

■季節感あふれる味わい

　今回登場する夏季限定メニューは、暑くなるこれからの季節にぴったりな「バニラ」「カレー」「レモン」の3種類を用意。

　モモンガ型の生地には、すっきりとした甘さのバニラ風味と、乳のコク深さが広がる、やさしい甘さが特徴のバニラクリームが詰まっている。

　また、くりまんじゅうの生地には、36種類の焙煎スパイスに玉ねぎの甘みや牛肉とグレービーソースの旨味を重ねたスパイシーなカレーをイン。子どもも食べられるよう辛さは控えめだという。

　さらに、瀬戸内地方産レモンの果汁と果皮を使用したフルーツクリームを使用し、さわやかな酸味とほのかな苦みが広がる、すっきりとした味わいに仕上げた「ラッコ（レモン）」もラインナップ。

　ちなみに、各店舗では、ちいかわ、ハチワレ、うさぎが店員にふんしたオリジナルグッズも販売中だ。