コメダ珈琲店「カリー祭り」今年も開催！ 新作“ナンドッグ”や“アサイーミックスラッシー”など提供
「コメダ珈琲店」は、6月24日（水）から、季節限定の「カリー祭り」を全国の店舗で開催する。
【写真】フルーティーなドリンクもおいしそう！ 「カリー祭り」メニュー一覧
■2種のソースを使い分け
今回開催される「カリー祭り」は、「新宿中村屋」監修の特製カリーソースを使用したスナック4種類と、カリーと相性抜群なドリンク2種類が楽しめる、暑さ吹き飛ぶフェア。
新作の「カリーナンドッグ」は、手伸ばしナンに千切りキャベツとソーセージを重ね、特製カリーソースととろけるチーズを合わせた食べ応えのある一品で、カリーソースのコクととろ〜りチーズの調和が楽しめる。
また、ヨーグルト風味のラッシーにアサイーやブルーベリー、バナナの風味を加えた「アサイーミックスラッシー」も新登場。フルーティーな味わいで、スパイシーなカリー商品との相性は抜群だ。
さらに、7種の香辛料を効かせた「タンドリーチキンホットサンド」、もっちり食感のナンで楽しむ「チーズカリーとナン」、爽やかな味わいの「ラッシー」が再販されるほか、定番人気の「カツカリーパン」も用意。暑い季節にぴったりのスパイシーメニューがそろう。
【写真】フルーティーなドリンクもおいしそう！ 「カリー祭り」メニュー一覧
■2種のソースを使い分け
今回開催される「カリー祭り」は、「新宿中村屋」監修の特製カリーソースを使用したスナック4種類と、カリーと相性抜群なドリンク2種類が楽しめる、暑さ吹き飛ぶフェア。
新作の「カリーナンドッグ」は、手伸ばしナンに千切りキャベツとソーセージを重ね、特製カリーソースととろけるチーズを合わせた食べ応えのある一品で、カリーソースのコクととろ〜りチーズの調和が楽しめる。
さらに、7種の香辛料を効かせた「タンドリーチキンホットサンド」、もっちり食感のナンで楽しむ「チーズカリーとナン」、爽やかな味わいの「ラッシー」が再販されるほか、定番人気の「カツカリーパン」も用意。暑い季節にぴったりのスパイシーメニューがそろう。