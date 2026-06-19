「謙虚は必ずしもいいことじゃない」下矢一良が日本のロボットメーカーのPR不足に苦言、下請け脱却への道

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「世界トップレベル？絶対に失敗が許されない部分に日本の強みが活きてくる【NVIDIA PR戦略】」を公開した。「フィジカルAI」と呼ばれる分野において、日本企業が世界のトップに立てる可能性とそのためのPRの重要性について熱弁を振るっている。



動画で下矢氏は、AIの「頭脳」にあたるソフトウェア分野ではアメリカが圧倒的であり、日本企業が追いつくことは難しいと指摘。しかし、AIを搭載したロボットである「フィジカルAI」の領域においては、日本に大きな勝機があると語る。工場の製造ラインや医療現場など「絶対に失敗が許されないようなジャンル」において、日本のロボット製造技術は非常に高い信頼を得ているという。



さらに、米中の国際的な緊張関係や安全保障上の懸念から、アメリカのトップ企業が中国企業と組みづらい現状を挙げ、「消去法で日本」が選ばれるという強力な追い風が吹いていると解説した。実際に、川崎重工業がシリコンバレーに開発拠点を設け、NVIDIAやMicrosoftといった世界的大企業とパートナーシップを結んでいる事例を紹介し、説得力を持たせている。



一方で下矢氏は、日本のメーカーの姿勢に対して「謙虚は必ずしもいいことじゃない」と苦言を呈する。ものづくりには真面目に取り組むが、PRが控えめすぎるため、「下請けで終わっちゃう可能性がある」と警鐘を鳴らした。



最後には、現場のデータを蓄積することの重要性を強調しつつ、積極的にPRを行うことで「理系離れ」の食い止めや優秀な人材の採用にもつながると提言。「ぜひPRをガシッとやってもらいたい」と述べ、日本企業が再びハイテク分野で世界トップクラスへと飛躍することに強い期待を寄せて動画を締めくくった。