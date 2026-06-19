父の日の予定が決まっていない人は

逆にチャンスです！

父の日に一番伝わる贈り物って…プレゼントも嬉しいけれど、家族が同じテーブルを囲んで過ごす時間は、やっぱり特別。

ステーキのあさくまが、そんな日のために用意した「父の日シェアステーキ」が、6月20日(土)・21日(日)の2日間限定で登場します。

2日間だけの豪快シェアステーキ

大判サーロイン450gを家族で囲む幸せ

テーブルの主役は、大判のサーロイン450g。ひとりで食べきるのではなく、家族みんなで分け合うために設計されたシェア専用のステーキです。

ドーンと中央に置かれた肉の塊を囲む瞬間、それだけで食卓がハレの日へと変わります。

2～4名での取り分けを前提にしているから、家族それぞれのペースで楽しめるのも魅力のひとつ。

いつも以上に楽しい会話も、テーブルに自然と生まれるでしょう。

プランと焼き加減はお好みで

それぞれ3種類から選べます

ラインナップは3種類あります。

サーロイン450gをシェアするシンプルなプランは、サラダバー2名分付きで8,030円。

テンダーロイン200g×2枚のシェアは10,890円。

サーロイン300gとテンダーロイン200gを食べ比べできるセットは10,450円です。

家族の好みやお腹の具合に合わせてオーダーを。

焼き加減はミディアムレア、ミディアム、ミディアムウェルの3種類から指定できます。

追加サラダバー(カップアイス付き)はひとり1,100円で、お子様サラダバー(ドリンクバー＋カップアイス付き)は539円。子連れファミリーにも嬉しい設定です。

お父さんへのサプライズは

花火付きのアイスで決まり

そして見逃せないのが、シェアメニュー注文者全員へのカップアイスをプレゼント。

さらにお父さんへは、ろうそくの代わりに花火を灯した「花火付きアイス」がサプライズで届きます。

テーブルに花火が輝く瞬間はインパクト大！言葉にする以上に、感謝の想いが楽しく伝わるはず。

東海エリア実施店舗

【愛知県】

藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店

【三重県】

津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店

【岐阜県】

羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店

【静岡県】

函南店、 浜松船越店、藤枝店、 富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店

期間は今週末の2日間限定で、数にも限りがあるのでご注意を。

父の日の予定がまだ決まっていない人は逆にチャンスかも。『ステーキのあさくま』の大きなひと皿で、家族の笑顔も一緒にテーブルに並べてみませんか？

父の日フェア

【開催期間】

6/20(土)・21日(日)

【HP】

https://www.asakuma.co.jp/

⇒父の日特設ページ