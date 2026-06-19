１９８４年に滋賀県日野町で酒店経営の女性（当時６９歳）が殺害された「日野町事件」で、強盗殺人罪で無期懲役となり、２０１１年に７５歳で病死した阪原弘（ひろむ）・元受刑者の再審公判に向けた第３回三者協議（非公開）が１９日、大津地裁であった。

検察側は有罪を主張せず、新たな立証も行わないことを表明した。阪原さんの再審無罪が確実となった。

戦後に起きて死刑や無期懲役が確定した事件で、本人の死亡後に再審（死後再審）が開かれるのは初めて。

協議後、大津地検の萩原良典次席検事は「確定審の事実認定に合理的な疑いが生じたという判断が最高裁で確定したことを重く受けつつ、一切の記録を改めて慎重に精査・検討した結果、有罪の主張は行わないこととした。今後、再審公判が迅速かつ適切に行われるよう尽力したい」とのコメントを出した。

再審請求人で、この日の協議に同席した阪原さんの長男・弘次さん（６５）は大津市内で記者会見し、「ホッとした。母が高齢で、生きているうちにと思っていた。母を連れ、父のお墓に行きたい」と語った。

事件では、１９８４年１２月に女性が行方不明となり、翌８５年１月、日野町内で遺体で見つかった。阪原さんは、女性が経営する酒店の常連で、県警の任意の取り調べに殺害を認め、８８年に逮捕された。

公判では無罪を主張したが、大津地裁は９５年、容疑者を事件現場などに連れて行って当時の状況を調べる「引き当て捜査」で、阪原さんが遺体の遺棄現場を正確に説明したなどとして有罪とした。大阪高裁も支持し、２０００年に最高裁で確定した。

阪原さんは服役中の０１年に再審を請求したが、１１年に病死。弘次さんら遺族が１２年に第２次請求を行った。

地裁は１８年、阪原さんの自白には信用性が認められないとして再審開始を決定。高裁は２３年、検察が証拠開示した引き当て捜査時の写真のネガフィルムなどから、捜査官が阪原さんを誘導した可能性も指摘し、地裁決定を支持した。検察は特別抗告したが、最高裁が今年２月に退けた。