九州地区初の常設店！ 大丸福岡天神店に「バターステイツ by銀のぶどう」オープン

大丸松坂屋百貨店は7月3日、大丸福岡天神店 本館B2食品フロアにてバタークッキー専門店「バターステイツ by銀のぶどう」をオープンします。

■店舗限定の「あまおう苺のバターメルティチーズケーキ」を販売

同店は今年で5周年を迎えた東京発のバタークッキー専門店で、バターをたっぷりと練りこんだ「バターステイツクッキー」を代表作に、様々なバタースイーツを展開しています。

今回は、九州地区にして初の常設店のオープンとなります。

店内では、大丸福岡天神店限定品「あまおう苺のバターメルティチーズケーキ」を1日2回にわたり販売。

低温でじっくり湯煎焼きしたバターチーズスフレに、あまおう苺コンフィチュールをかけ、あまおう苺バターをのせています。ケーキの底にはバタークランブル生地を合わせ、食感のアクセントをくわえました。

さらに、九州限定品となる苺バターサンド「あまおう苺のバターサンド あまバタージュ」や、夏限定の「バターステイツクッキー ココナッツパインバター」も登場。詰め合わせ商品も用意しています。

また、7月9日までの期間にはオープンを記念したキャンペーンを実施。2,160円以購入した人を対象に、各日先着140人にマスキングテープ「あまおう苺のバターサンド あまバタージュ パッケージ柄」をプレゼントします。

■店舗概要

オープン日：2026年7月3日

場所：大丸福岡天神店 本館B2食品フロア

商品一例：

バターステイツクッキー THEバターリッチ（7個入パック842円）

あまおう苺のバターメルティチーズケーキ（2個入1,836円）

あまおう苺のバターサンド あまバタージュ（4個入1,026円、8個入1,998円）

あまバタージュ詰合せ（15個入3,000円）

バターステイツクッキー ココナッツパインバター（7個入パック950円）

バターステイツクッキー4種（8個入1,296円、15個入2,376円、21個入3,240円）

白桃バターホイップサンド（8個入1,296円）

バター衣しゃ（8枚入パック810円、14枚入1,512円、28枚入3,024円、36枚入3,888円）

（フォルサ）