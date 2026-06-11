【くら寿司】「中とろ」が一貫110円！衝撃価格は6月12日〜14日の3日間限定だよ。

回転寿司チェーンのくら寿司は、2026年6月12日から14日までの3日間限定で、「熟成中とろ（一貫）」を特別価格で販売します。

サーモンや国産牛などを贅沢に使ったフェアも開催

人気商品の「熟成中とろ（一貫）」が、全店同一の110円でお得に食べられます。マグロの中トロ部分の、特に脂のりの良いものを厳選して熟成させることで、旨みを最大限に引き出しています。脂の旨みとマグロの濃厚な味わいの絶妙なバランスを堪能できます。

予定数量に達し次第、販売終了です。

また6月12日から21日まで、サーモンや国産牛などの贅沢な食材を厳選して使用した「サーモンと肉」フェアも開催。

「アトランティック 生サーモン（一貫）」は、脂のりが良く色鮮やかなサーモンのみを厳選したとのこと。一度も冷凍せずに空輸した、生ならではのやわらかさとトロッとした食感、脂の甘みを楽しめます。

価格は160円。

「北海道 サーモン」は、海水温が低い環境を活かし、海上での養殖期間を延ばすことで大型に育ち、しっかりとした旨みと程よい脂のり、とろける食感が特長です。

価格は270円。

「国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース（一貫）」は、フレンチの王道とされる"ロッシーニ"をお寿司で表現した贅沢な1皿。

脂と赤身のバランスが良いもも肉を使い、低温でじっくりと火入れした国産牛のにぎりに、なめらかな口どけと濃厚な味わいのフォアグラ風パテをのせ、醤油を合わせた香り高いトリュフソースをかけています。

価格は380円。

このほか、台湾の大衆料理"ルーローハン"をイメージしたお寿司「台湾ルーローハン」（180円）、鴨肉をりんごチップで燻した芳醇な香りと、粗挽き黒胡椒がアクセントの「燻製合鴨ロース」（115円）も登場します。

店舗によって価格が異なります。一部商品は予定数量に達し次第、販売を終了します。

さらに、お笑い芸人の浜田雅功さんのブロマイドカード付き「浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト」を、6月12日から7月5日まで販売します。ポテトに酸辣湯味のシーズニングをふりかけて味わう新商品です。カードはレアカードを含む全6種。ランダム配布です。

価格は500円。

予定数量に達し次第、販売終了となります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部