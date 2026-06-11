お局様が怖い…!!パート先で遭遇した胸クソ悪いお局先輩！理不尽な嫌がらせに耐え続けた1年半の実録漫画【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
発達障害グレーの長男との日々を中心にさまざまな作品を描いている星河ばよ(@bayo_fantasy)さんが、先輩が威圧的な職場でパートをしていた時の体験を描いた漫画「パート先の先輩がこわい」。子育ての合間にパートで働くのはただでさえ大変なのに、そこで“お局さま”からの嫌がらせに耐えなければいけないという二重の苦しみを味わう羽目になった星河さんには、SNSを中心に多くの反響が寄せられた。このほど、作者の星河さんに話を伺った。
「どこにでも1人か2人はいますよね」そう苦笑いで語るのは、自身のパート体験をもとに漫画「パート先の先輩がこわい」を描いた星河ばよさんだ。育児の合間に経験したパート先でのいじめを赤裸々に描いた本作には、SNSを中心に多くのコメントが集まっている。漫画は身バレを防ぐためフィクションも含まれるが、描かれたいじめは退職するまでの1年半にわたって実際に続いたものだ。そんなに忙しいわけでもないのにチクチクと文句を言われ、理不尽な要求を繰り返すお局さまたち。読んでいるだけで胸が締め付けられるようなエピソードが続く。
面接で採用担当者から言われた「定時で上がりにくい」というひと言。「パートが『定時で上がりづらいってどういうこと？』と不思議に思いましたが、入社して納得。先輩の圧が、毎度怖かったです」と星河さんは振り返る。それでも星河さんを最も苦しめたのは、嫌がらせを受ける理由がわからなかったことだろう。「今までどんな人とでもなんとかやっていけると思って生きてきましたが、先輩とは最後まで打ち解けられませんでした」と語り、「自分がいじめられる理由を一生懸命考えていたように思います」と当時の心境を明かしてくれた。
嫌われていることはわかるけど、なぜなのかがわからない。そんな心が疲弊する日々のなかで星河さんがどう向き合い、どう乗り越えたのか。「そのあたりの私のもがきと奮闘は、漫画でお楽しみください」と星河さんが語るように、本作には痛みだけでなく、そこから先の物語がある。
取材協力：星河ばよ(@bayo_fantasy)
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