NewDays、初の「背徳フェア」開催 厚切り焼豚に背脂ニンニク…“禁断のコンボ”楽しむ全9品
【モデルプレス＝2026/06/11】「NewDays」および「NewDays KIOSK」にて、高カロリーや高脂質、ニンニク、背脂をたっぷり使った背徳グルメが揃う、初の「背徳フェア」が2026年6月16日（火）から7月6日（月）まで開催される。背徳食材を掛け合わせた“禁断のコンボ”をテーマに全9品が登場する。
【写真】「背徳フェア」全9品ラインナップ
期間中は、食欲を刺激する圧倒的なラインナップが各店舗で展開される。まずおにぎりからは、豚骨ラーメン風に炊いたご飯にピリ辛の天かすを混ぜ込み、厚みのある焼豚スライス3枚、豚骨スープで炒めた麺、キャベツ、もやしをトッピングし、背脂とニンニクを合わせた「スゴおに 背脂ニンニクラーメン風おにぎり」が登場する。また、ダイスチーズ入りケチャップライスにたっぷりのタルタルソースとスライスチーズ、アジフライを乗せた「スゴおに 魅惑のチーズ＆タルタルソース！アジフライおにぎり」も展開。どちらも背徳感を存分に楽しめる魅惑的な仕立てだ。
弁当やパスタ類も背徳感あふれる仕上がりとなっている。ガーリックペッパーライスにたっぷりのカルボナーラソースをかけ、ベーコンとチーズソースをトッピングした「背徳！ガーリックカルボ飯」や、そばつゆと天かす入りご飯に自家製かき揚げ、コロッケ、豚の生姜焼きなどを蕎麦屋をイメージして盛り込んだ「蕎麦屋のまんぷく丼」が揃う。さらに、ベーコンと濃厚なダブルチーズをトッピングした「濃厚チーズとベーコンの冷製カルボナーラパスタ」も用意されている。
サンドイッチ類では、スパイシーな味付けのポークステーキにブラックペッパーとガーリックが効いたマッシュポテトを挟んだ「スパイシーポークステーキサンド」が登場する。加えて、パストラミポーク、グリルチキン、ベーコンの3種類の肉を使用しマッシュポテトとチェダーチーズを合わせた「肉×肉×肉！背徳マッシュチーズサンド」、7種スパイスのスパイシーなタコスミートにパストラミポークとチーズマカロニを合わせた「チーズマカロニ＆タコスミートの胚芽入りロール」が揃う。おかずの追加やおつまみにも適した「ガーリックバターマヨソースで食べる！半熟煮たまご」もラインナップされる。（modelpress編集部）
【実施期間】 2026年6月16日（火）〜7月6日（月）
【販売店舗】 NewDays、NewDays KIOSK
※一部店舗を除く
【Not Sponsored 記事】
【写真】「背徳フェア」全9品ラインナップ
◆高カロリー、高脂質、背脂…背徳感があるけどウマい9品
期間中は、食欲を刺激する圧倒的なラインナップが各店舗で展開される。まずおにぎりからは、豚骨ラーメン風に炊いたご飯にピリ辛の天かすを混ぜ込み、厚みのある焼豚スライス3枚、豚骨スープで炒めた麺、キャベツ、もやしをトッピングし、背脂とニンニクを合わせた「スゴおに 背脂ニンニクラーメン風おにぎり」が登場する。また、ダイスチーズ入りケチャップライスにたっぷりのタルタルソースとスライスチーズ、アジフライを乗せた「スゴおに 魅惑のチーズ＆タルタルソース！アジフライおにぎり」も展開。どちらも背徳感を存分に楽しめる魅惑的な仕立てだ。
◆ボリューム満点の丼とカルボナーラ
弁当やパスタ類も背徳感あふれる仕上がりとなっている。ガーリックペッパーライスにたっぷりのカルボナーラソースをかけ、ベーコンとチーズソースをトッピングした「背徳！ガーリックカルボ飯」や、そばつゆと天かす入りご飯に自家製かき揚げ、コロッケ、豚の生姜焼きなどを蕎麦屋をイメージして盛り込んだ「蕎麦屋のまんぷく丼」が揃う。さらに、ベーコンと濃厚なダブルチーズをトッピングした「濃厚チーズとベーコンの冷製カルボナーラパスタ」も用意されている。
◆肉感あふれるサンドイッチや特製煮たまご
サンドイッチ類では、スパイシーな味付けのポークステーキにブラックペッパーとガーリックが効いたマッシュポテトを挟んだ「スパイシーポークステーキサンド」が登場する。加えて、パストラミポーク、グリルチキン、ベーコンの3種類の肉を使用しマッシュポテトとチェダーチーズを合わせた「肉×肉×肉！背徳マッシュチーズサンド」、7種スパイスのスパイシーなタコスミートにパストラミポークとチーズマカロニを合わせた「チーズマカロニ＆タコスミートの胚芽入りロール」が揃う。おかずの追加やおつまみにも適した「ガーリックバターマヨソースで食べる！半熟煮たまご」もラインナップされる。（modelpress編集部）
■背徳フェア
【実施期間】 2026年6月16日（火）〜7月6日（月）
【販売店舗】 NewDays、NewDays KIOSK
※一部店舗を除く
【Not Sponsored 記事】