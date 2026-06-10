WHGホテルズにくまモンのスペシャルルームが誕生!熊本朝食フェアも開催中

藤田観光株式会社が展開する｢WHGホテルズ(ワシントンホテル・ホテルグレイスリー)｣にて、2026年5月18日(月)から6月30日(火)までの期間限定で、くまモンとの初コラボレーションイベント【くまモン WHGホテルズに出張中!~熊本と日本全国をつなぐ｢おもてなし｣体験~】が開催。今回の主役は、なんと“お仕事モード”のくまモン。ファンならずとも見逃せない、その全貌をご紹介します。

｢ひみつの常宿｣をコンセプトにした、没入感満載のコラボルーム

今回、東京(有明)、大阪(なんば)、宮城(仙台)の3都市に1室ずつ、くまモンの｢出張中の拠点｣をイメージしたスペシャルルームが登場。

お部屋の扉を開けると、まず目に飛び込んでくるのは高さ約90cmのジャンボくまモン。まるで先にチェックインして待っていてくれたかのようなサプライズ!壁面には黒板風の装飾が施され、そこには｢熊本ばPRするモン!｣といった気合たっぷりのToDoリストや書き込みが。

デスク周りには彼が読み耽っている(?)観光パンフレットが散りばめられ、熊本県営業部長としての多忙な日常をリアルに感じられる空間になっています。まさに、くまモンのプライベートなお仕事現場を“のぞき見”しているようなワクワク感が味わえる、唯一無二のコンセプトとなっています。

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宿泊者限定!ここだけの豪華特典

このスペシャルルームに宿泊すると、限定目印チャーム(非売品･全3種からランダム)、オリジナルコースター(全4色からランダム)、くまモンのフェイスマスク、熊本の魅力が詰まった観光パンフレットなど、ファン垂涎の限定アイテムがいただけます。

特に非売品のチャームやコースターは、今回の出張イベントを象徴するデザイン。旅の思い出として持ち帰れるのが嬉しいポイントです。

全国28施設で開催!｢食のみやこ熊本｣を味わい尽くす朝食フェア

コラボルーム宿泊者は朝食つき。また、宿泊予約が取れなくても全国28のWHGホテルズにて、熊本の郷土料理や県産食材を楽しめる｢熊本朝食フェア｣が同時開催されます。

｢早起きしたくなる、朝ごはん。｣を掲げるWHGホテルズらしく、ラインアップも本格的。

熊本県産トマト×阿蘇バジルドレッシング

生産量日本一を誇るトマトの旨味を、爽やかなバジルが引き立てます。

辛子れんこんボール

定番の郷土料理を一口サイズにアレンジ。ツーンとくる辛子味噌の刺激は、目覚めの一杯ならぬ「目覚めの一粒」にぴったり。

元気納豆

くまモンパッケージでおなじみの、地元で愛される納豆も登場します。

多くの施設では外来利用も可能なので、出張や観光のついでに｢熊本の朝｣を体験してみてはいかがでしょうか。

次の旅は、きっと熊本に行きたくなる。

今回の企画は、ホテルのネットワークを活かして地域の魅力を全国に届けたいという、WHGホテルズの想いが込められています。

熊本県知事の木村敬氏も｢国内外のお客様に『食のみやこ熊本県』の魅力を体感していただき、ぜひ熊本へもお越しいただければ｣と期待を寄せています。

都会のホテルでくまモンの仕事ぶりに触れ、熊本の美味しい朝食でお腹を満たす。そんな体験をした後は、きっと次の目的地として、本場･熊本の景色が頭に浮かんでいるはず。

6月中はまだ予約ができる日にちが残っていますが、コラボルームは各施設1部屋のみなので、お早めのご計画をおすすめします。過ごしやすい初夏の今、くまモンと一緒に新しい｢おもてなし｣の形を体験してみませんか。

【開催概要】

イベント名:くまモン WHGホテルズに出張中!~熊本と日本全国をつなぐ｢おもてなし｣体験~

期間:2026年5月18日(月)~6月30日(火)

コラボルーム対象施設:東京ベイ有明ワシントンホテル、ホテルグレイスリー大阪なんば、仙台ワシントンホテル

朝食フェア対象施設:全国のワシントンホテル、ホテルグレイスリー、ホテルフジタ福井(計28施設)