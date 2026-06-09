レンジで約1分！材料3つで作る「安くて、簡単で、旨い」節約プリン
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「3分で完成。コーヒー牛乳プリンもう市販には戻れない」と題した動画を公開しました。市販の紙パック入りコーヒー牛乳を使い、材料3つで安く手軽に作れる本格的なプリンのレシピを紹介しています。
調理の最初のステップでは、耐熱容器に100mlのコーヒー牛乳と大さじ1の砂糖を入れ、ラップをせずに電子レンジで加熱します。沸騰直前まで温めたところにゼラチン5gを投入し、「ここでゼラチンをしっかり溶かしておくのがポイント」と、ダマにならないためのコツを解説しています。
その後、冷たいままのコーヒー牛乳300mlを一気に追加して混ぜ合わせます。冷たい液体を加えることで粗熱が取れ、すぐに冷蔵庫へ入れられるという時短テクニックも披露。冷蔵庫で約5時間冷やし固めると、スプーンですくうたびに「ぷるんぷるん」と揺れる、食欲をそそる仕上がりになりました。
食後のデザートにも最適な一品です。「安くて、簡単で、旨い」と絶賛されるコーヒー牛乳プリンを、ぜひ自宅で試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・コーヒー牛乳（雪印コーヒー） 400ml（温め用100ml＋追加用300ml）
・砂糖 大さじ1
・ゼラチン 5g
［作り方］
1. 耐熱容器にコーヒー牛乳100mlと砂糖大さじ1を入れ、よく混ぜる。
2. ラップをせずに電子レンジ（500Wで1分、または600Wで50秒）で沸騰直前まで加熱する。
3. 砂糖が溶けるまでよく混ぜ、ゼラチン5gを加えてさらにしっかり溶かす。
4. 冷たいままのコーヒー牛乳300mlを追加し、均一になるよう混ぜ合わせる。
5. 冷蔵庫に入れ、5時間ほど待機して固まれば完成。
調理の最初のステップでは、耐熱容器に100mlのコーヒー牛乳と大さじ1の砂糖を入れ、ラップをせずに電子レンジで加熱します。沸騰直前まで温めたところにゼラチン5gを投入し、「ここでゼラチンをしっかり溶かしておくのがポイント」と、ダマにならないためのコツを解説しています。
その後、冷たいままのコーヒー牛乳300mlを一気に追加して混ぜ合わせます。冷たい液体を加えることで粗熱が取れ、すぐに冷蔵庫へ入れられるという時短テクニックも披露。冷蔵庫で約5時間冷やし固めると、スプーンですくうたびに「ぷるんぷるん」と揺れる、食欲をそそる仕上がりになりました。
食後のデザートにも最適な一品です。「安くて、簡単で、旨い」と絶賛されるコーヒー牛乳プリンを、ぜひ自宅で試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・コーヒー牛乳（雪印コーヒー） 400ml（温め用100ml＋追加用300ml）
・砂糖 大さじ1
・ゼラチン 5g
［作り方］
1. 耐熱容器にコーヒー牛乳100mlと砂糖大さじ1を入れ、よく混ぜる。
2. ラップをせずに電子レンジ（500Wで1分、または600Wで50秒）で沸騰直前まで加熱する。
3. 砂糖が溶けるまでよく混ぜ、ゼラチン5gを加えてさらにしっかり溶かす。
4. 冷たいままのコーヒー牛乳300mlを追加し、均一になるよう混ぜ合わせる。
5. 冷蔵庫に入れ、5時間ほど待機して固まれば完成。
YouTubeの動画内容
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