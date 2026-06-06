【無印良品】みんなでシェアしたい！おやつストック用にまとめ買いしたくなる「大袋お菓子」3選

無印良品には、個包装でシェアしやすい「大袋お菓子」が豊富にそろっています。おやつストックや職場でのばらまき用にも便利で、ついまとめ買いしたくなる人気シリーズです。

今回は、その中でも特に注目したい3商品を紹介します。 甘酸っぱいイチゴジャムがアクセントのお菓子やバラエティ豊かな和菓子など、どれもリピートしたくなるおいしさですよ。

昔ながらのおいしさがたまらない！

●大袋 プチケーキ（399円）

しっとり食感が楽しめる、ひとくちサイズの焼き菓子。小さめサイズながらほどよい甘さで満足感があり、コーヒーや紅茶のお供にもぴったりです。個包装なのでバッグに入れて持ち歩きやすく、小腹が空いたときにも便利。

「ついつい買っちゃうんだよなぁ」「トースターで焼いたらすごく美味しい！」とファンが多い商品です。家族みんなでシェアしたり、デスクのおやつとして常備したりと幅広く活躍してくれます。

●大袋 いちごのジャムパイ（399円）

サクサク食感のパイ生地に、甘酸っぱいいちごジャムを合わせた人気商品。バターの香ばしさとフルーティーないちごの風味が相性抜群で、ついもう1個食べたくなる味わいです。

SNSには「抱きしめて寝たいくらい好き」「気づけば一日で全部食べちゃう」とコメントが。軽めのおやつとして食べやすく、子どもから大人まで幅広く人気。個包装なのも嬉しいポイントです。

大袋 和菓子ミックス（399円）

白あんを中に包んだ栗まんじゅうや焙煎したくるみを練り込んだくるみ餅など、ひと口サイズの和菓子5種類が入っています。

SNSでは、「みたらしだんご餅美味い」「常に置いておきたい」「栗まんじゅう美味しすぎて単品で売って欲しい」といった声がありました。和菓子好きの人はきっとお気に入りが見つかるはず......！

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部