スタバに新作「ハニー バナナ フラペチーノ」が出たよじゅわっととろける甘さ×すっきり後味で初夏にぴったり！

スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年6月5日から全国のスターバックス店舗で「ハニー バナナ フラペチーノ」を販売しています（一部店舗を除く）。

ご褒美カスタマイズで満足感のある味わいにも

「もったいないバナナ」とは、表皮の傷やサイズなどを理由に規格外とされてしまったバナナのこと。果肉の味わいは正規品と変わりません。

そんな「もったいないバナナ」を使った果肉がカップの底に入っていて、飲み進めるたびにバナナ本来のやさしい甘みと食感を楽しむことができます。

バナナパウダーにホワイトチョコレート風味のシロップとはちみつを合わせたフラペチーノを注ぎ、ホイップクリームとはちみつをトッピング。濃厚でまろやかなコクがありながら後味はすっきりした、ご褒美感のある一杯です。

Tallサイズのみで、テイクアウト687円・店内700円。

また、はちみつとバナナの組み合わせを活かしたカスタマイズもおすすめです。

チョコレートチップ（55円）とチョコレートソースを追加するとバナナチョコのような贅沢な味わいに。

また、バニラビーンフレーバーシロップ（80円）とキャラメルソースの追加で、甘さにより深みとコクがうまれます。

「ハニー バナナ フラペチーノ」には、はちみつを使用しています。一時的な欠品または早期販売終了となる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部