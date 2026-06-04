【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年6月8日〜6月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月8日〜6月14日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月1日〜6月7日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では形から進めていきます』
｜総合運｜ ★★★☆☆
あまり損得を考えずに動くことができます。その方が、これからの自信にも繋がったりするようです。強がって嘘や隠し事を増やす事はやめておきましょう。仕事や公の場では平和なキャラクターを見せていきます。その空気感に、近寄りやすいと思ってくれる人もいるようです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
完璧さを求めるより、形を優先するでしょう。相手の気持ちがどうあれ、一緒に居ることを大事にしていきます。相手の隠れた不満などにも目を向けてあげると良いでしょう。シングルの方は、愛されることに慣れている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が二人の関係に前向きでいてくれることがわかるでしょう。
｜時期｜
6月8日 モヤモヤすることが増える ／ 6月10日 離れる人がいる
｜ラッキーアイテム｜
和菓子
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞