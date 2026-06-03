¡Ö¤«¤ÃÈô¤Ð¤»¡Á¡×¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡©¡¡´ËµÞ¤Ë¶¯¤¤¹¥ÂÇ¼Ô¤Ø¡Ä¾¯Ç¯Ìîµå¤Ë´«¤á¤ë¡È¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥È±þ±ç¡É
¼Â¤ÏÌîµå¤È¹¥ÁêÀ¡Ä¿À·Ð·Ï¤òËá¤¯¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ê¥º¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤Ï
¡¡¶áÇ¯Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ê¥º¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¥×¥íÌîµå¤Ç¤âDeNA¤ä¥í¥Ã¥Æ¤¬¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ØÆ¸¥Á¡¼¥à¤Ç¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¾¯Ç¯Ìîµå³¦¤Ë¤â½ù¡¹¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ê¥º¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊÎ¬¾ÎSTAR¡Ë¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë´Ø¸µ¿ò»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤ò¡Ö¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ËÄêµÁ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æµ»½Ñ»ØÆ³¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥º¥à¤Î»ØÆ³¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÆ¬¤Ç¥ê¥º¥à¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂÎ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½àÈ÷ÃÊ³¬¤ÎÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÃÏÌÌ¤ËÃÖ¤¤¤¿¥é¥À¡¼¡Ê¤Ï¤·¤´¾õ¤Î´ï¶ñ¡Ë¤Î¥Þ¥¹ÌÜ¤ËÁÇÁá¤¯Àµ³Î¤ËÂ¤ò½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥é¥À¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ï¡¢½ÓÉÒÀ¤ä¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÆùÂÎÅª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¥º¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¼ª¤«¤éÄ°¤¤¤¿²»¤Î¥ê¥º¥à¤òÇ¾¤ÇÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤ï¤Ð¡Ö¿À·Ð·Ï¡×¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¡£¿À·Ð·Ï¤¬Ãø¤·¤¯È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤¯5ºÐ¤´¤í¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤¬¡¢¸ì³Ø¤È°ì½ï¤Ç¡¢Âç¿Í¤ä¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¶¯²½¤Ï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥ê¥º¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¡¢¼Â¤ÏÌîµå¤ÈÀ¨¤¯ÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£Ìîµå¤Ï¥×¥ì¡¼¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤ÏÅê¼ê¤¬Åê¤²¤Æ¤¯¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢Ìî¼ê¤Ï¥Õ¥é¥¤¤ÎÍî²¼ÃÏÅÀ¤ä¥´¥í¤Î¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤ê¤È¡¢Æ°¤½Ð¤·¤Î½Ö´Ö¤ËÊ£¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¡¡´Ø¸µ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤¤Áª¼ê¤Û¤É¡¢Çï¡Ê¤Ï¤¯¡áÇï»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëµ¬Â§Åª¤Ê¥Ó¡¼¥È¡Ë¤¬ºÙ¤«¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤¬¾®¹ï¤ß¤ËÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÅêµå¤òÂÔ¤Ä¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÃæ¤ËºÙ¤«¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÑ²½µå¤Ê¤É¤Ë¤âÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡Ö´Ö¡×¤¬ºî¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÍ½È÷Æ°ºî¤Ï¡¢¼éÈ÷»þ¤äÁöÎÝ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÆùÎ¥¤ì¤Ê¤É¤Î²ø²æÍ½ËÉ¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
4Çï»Ò¤è¤ê8Çï»Ò¡Ä¤ª´«¤á¤ÏÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥º¥à
¡¡¥ê¥º¥à¤Î½ÅÍ×À¤ò¡¢»î¹çÃæ¤Î±þ±ç¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤µ¤»¤ë¤Î¤¬´Ø¸µ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤À¡£¡Ö¤«¤ÃÈô¤Ð¤»¡Á¢þ¢þ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê±þ±ç¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿4Çï»Ò¤¬¼çÎ®¤À¤¬¡¢8Çï»Ò¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¼è¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô¤Î½àÈ÷¤È½ÐÎÏ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÃ±½ã¤Ë2ÇÜ¤Ø¤ÈÁý¤¨¤ë¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥µ¥ó¥Ð¤Î¥ê¥º¥à¤Ï16¥Ó¡¼¥È¤Ç¤¹¡£ºÙ¤«¤¤¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤á¤ëÁª¼ê¤ÎÊý¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼çÆ°ºî¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¾¯Ç¯Ìîµå¤Î±þ±ç¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥È¤Ê²»³Ú¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Creepy Nuts¤Î¡ØBling-Bang-Bang-Born¡Ù¤ä¡¢¥í¥¼¡õ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤Î¡ØAPT.¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÊÄ´¤À¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤«¤é¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ê¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡×¤ä¡Ö¥¢¥Ñ¥Ä¥¢¥Ñ¥Ä¡×¤Î¥ê¥º¥à¤Ï¡¢°ìÅÙÄ°¤±¤ÐÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥º¥à¤ä¶ÊÄ´¤Î¤â¤Î¤ò¡¢±þ±ç²Î¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª´«¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±þ±ç²Î¤¬²Î¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤¼êÇï»Ò¤âÍ¸úÅª¤Ç¤¹¡£¥ê¥º¥à¤ÎÎÏ¤Ç³Ú¤·¤¯Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥È¤ÏÁª¼ê¤Î¿´Çï¿ô¤òÅ¬ÅÙ¤Ë¹â¤á¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¸Æ¤Ó¿å¤È¤Ê¤ë¡£Îý½¬¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶Ê¤òÎ®¤·¡¢²»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¾®¹ï¤ß¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢¼«Á³¤È¥ê¥º¥à´¶¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÆâÅÄ¾¡¼£ / Katsuharu Uchida¡Ë