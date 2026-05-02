充電切れのストレスから解放される最強の相棒。信頼の【ツインバード】スティック掃除機が今すぐAmazonで販売中！
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驚きの吸引力で家中を隅々まで綺麗に。実力派【ツインバード】スティック掃除機が手に入るのはAmazonで販売中！
コードレス掃除機の吸引力や充電切れに不満を感じている人へ。本機は充電不要のコード式を採用し、パワフルな吸引力が持続するサイクロン式スティッククリーナーだ。軽量設計で取り回しが良く、ハンディタイプにも切り替え可能なため、床から棚、車内までこれ一台で家中を快適に掃除できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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充電を気にせず長時間掃除ができるコード式を採用。コードレス特有のパワー不足やバッテリー切れの心配がなく、家中を一度にしっかり掃除しきれる。
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吸込仕事率120Wのパワフルな吸引力を実現。サイクロン式によりゴミと空気を分離するためフィルターが目詰まりしにくく、高い吸引力が長く続く。
スティックとハンディの2way仕様で、床掃除だけでなく棚や隙間、車内の清掃にも対応。付属の隙間ノズルを使えば入り組んだ場所も逃さない。
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軽量設計で持ち運びが楽なうえ、ゴミ捨てが簡単な「ラクステ」機能を搭載。日々の掃除の負担を軽減し、清潔な住環境を維持するのに最適だ。
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