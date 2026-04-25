ポッカレモン食彩の新商品♡レモンの酸味がやみつきになるドレッシングはお料理にも使える

ポッカレモンの新ブランド｢ポッカレモン食彩｣では、｢ポッカレモン食彩 レモンとオリーブオイル｣と｢ポッカレモン食彩 クリーミーレモネーズ｣が発売中です。レモンの力で素材の味わいを引き立てるシンプルなドレッシングは、サラダだけでなく、お料理にも使えます。実際にお料理に使ってみたので、感想もまじえながら紹介します。

レモンと酸味を味わうドレッシング

ポッカレモン食彩から新発売になったドレッシングは｢ポッカレモン食彩 レモンとオリーブオイル｣と｢ポッカレモン食彩 クリーミーレモネーズ｣の2種類です。ビンに入っていて、容量は180mlです。

レモンとオリーブオイル

｢ポッカレモン食彩 レモンとオリーブオイル｣は、3種のこだわりレモン原料であるレモン果汁、レモンピューレ、レモンオイル(香料)をベースにオリーブオイルと塩味でバランスを整えたドレッシングです。

｢サバ缶と大根のサラダ｣を作ってみました。千切りにした大根とサバ缶(汁ごと)と｢ポッカレモン食彩 レモンとオリーブオイル｣をよく混ぜれば完成です。

酸味がきいて、さっぱりとした味わいがおいしい!他にも、サラダやカルパッチョなどとも相性抜群です。

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クリーミーレモネーズ

｢ポッカレモン食彩 クリーミーレモネーズ｣は、4種のこだわりレモン原料であるレモン果皮、レモン果汁、レモンピューレ、レモンオイル(香料)をベースにマヨネーズ風味に仕上げたクリーミーな味わいのドレッシングです。

｢新玉ねぎと生ハムのデリ風サラダ｣を作ってみました。クリームチーズや新玉ねぎなどを混ぜ合わせた後に、｢ポッカレモン食彩 クリーミーレモネーズ｣をかけて混ぜるだけ。

レモンのさっぱりとした酸味がクリームチーズや新玉ねぎと相性抜群です。他にも、ローストビーフなどにソースとしてかけてみるのもおすすめです。

いかがでしたか。今回紹介したレシピは公式サイトにも掲載されているので、チェックしてみてくださいね。いつもの食卓に、レモンの味わいを加えてみてはいかがでしょうか。

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