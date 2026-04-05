アメリカのトランプ大統領は5日、先週イランで撃墜されたアメリカ軍のF15戦闘機の乗務員のうち、行方が分からなかった1人が救出されたと発表しました。

トランプ大統領は5日、イランで「アメリカ軍が大胆な救助作戦を成功させ、乗務員の1人を救出した」とSNSで発表しました。アメリカメディアは3日、F15戦闘機がイラン側から撃墜され、乗務員1人の行方が分からなくなったと報じていました。トランプ氏は乗務員について「イランの山岳地帯で敵に追われていたが、アメリカ軍が24時間態勢で居場所を監視し、綿密な救出計画を練っていた」と述べ、「ケガをしているが、大丈夫だ」と明らかにしました。

これに先立ち、ニュースサイトのアクシオスはアメリカ当局者の話として救出作戦について報じ、特殊部隊が4日に作戦を開始し、イランの革命防衛隊が救出を阻止するために部隊を派遣したものの、アメリカ側が空爆を行って防いだと伝えています。

一方、ロイター通信によりますと、イランの革命防衛隊は5日、中部のイスファハン州でアメリカ軍の複数の航空機を撃墜したと発表しました。これらはF15の乗務員の捜索活動に参加していた航空機だとしていて、イラン中央軍司令部の報道官は、C130輸送機1機と「ブラックホーク」と呼ばれる軍用ヘリコプター2機が含まれていると主張しています。

ただ、 アメリカ 当局者は ロイター 通信に対し、乗組員を山岳地帯から移送する際、輸送機のうち少なくとも1機が故障したため、 アメリカ 軍が破壊せざるを得なかったと述べていて、 イラン 側の主張に対し否定的な説明を示しています。