米ワシントンDCの象徴的な場所であるナショナル・モールに、ドナルド・トランプ大統領のトイレ改装への執着を風刺する「黄金の便器“玉座”」が登場した。

ワシントン・ポスト（WP）やロイター通信などによると、30日（現地時間）、大理石の台座の上に黄金の便器が置かれた造形物が設置された。

この造形物には「王にふさわしい玉座」と題した冷笑的な文言が記された銘板が取り付けられている。

銘板には「分断と対立、経済的混乱の時代にトランプ大統領は真に重要な仕事である『リンカーン・バスルームの改装』に集中した」とし、「問題を見つけると、それを金で覆ったとされる“先見者”への献辞」といった内容が書かれている。

これは昨年10月、トランプ大統領が1940年代様式のリンカーン・バスルームを金色の設備や高級大理石に取り替えるなど、ホワイトハウスの各所に金箔装飾を追加し改装に没頭した動きを皮肉ったものだ。

この造形物の横には「シークレット・ハンドシェイク（Secret Handshake）」と書かれたトイレットペーパーが掛けられている。

シークレット・ハンドシェイクは、この16カ月間ナショナル・モールにトランプ大統領を風刺する彫刻12点を設置してきたゲリラ芸術グループとして知られている。

同グループは最近、トランプ大統領が児童性犯罪者ジェフリー・エプスタインを抱きかかえる姿の彫刻を設置し、論争を呼んだこともある。

ホワイトハウス側はこうした風刺作品に対し直ちに反論した。

ホワイトハウスのデイビス・イングル報道官は声明で「トランプ大統領はホワイトハウスと首都全体をこれまで以上に美しくしている」とし、「大統領は米国民のために働くことと、圧倒的な票で掲げた公約の履行を決してやめないだろう」と述べた。