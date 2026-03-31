「ちいかわ×オリオンビール」コラボ第2弾　オリオンTシャツを着たマスコットぬいぐるみ登場

イラストレーター・ナガノが描くSNS発の作品『ちいかわ』とコラボレーションした沖縄限定公式グッズの第2弾として、オリオンTシャツ着用のマスコットぬいぐるみが2026年4月17日（金）10時より、オリオンビール公式通販およびオリオンオフィシャルストア、ちいかわPOP UP STOREサンエー浦添西海岸PARCO CITY 2F センタープラザで発売される。

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「ちいかわ×オリオンビール」シリーズは、第1弾としてTシャツやタオル、雑貨などのアイテムが発売された。第1弾の反響を受けて、第2弾となる新アイテムとしてマスコットぬいぐるみが発売決定。

第2弾となるマスコットぬいぐるみは、沖縄旅行の定番として親しまれているオリオンTシャツを着用した「ちいかわ」のキャラクターをテーマにしたマスコットキーホルダー。バッグなどにつけて持ち歩けるサイズ感で、旅のおみやげやコレクションアイテムとしても楽しめる商品。ラインナップはちいかわ・ハチワレ・うさぎ・シーサーの4種類となっている。

本商品の販売はオリオンビール公式通販サイト、オリオンオフィシャルストア（那覇・モトブ）、「ちいかわPOP UP STORE」（サンエー浦添西海岸PARCO CITY内）等を予定しており、サンエー浦添西海岸PARCO CITY内で開催される「ちいかわPOP UP STORE」は4月17日（金）～5月31日（日）の期間限定での展開となる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）