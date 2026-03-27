きょう東証グロース市場に新規上場したセイワホールディングス<523A.T>は、公開価格と同じ１２５０円ウリ気配でスタートした。



同社は、後継者不在である中小企業のＭ＆Ａを連続的に行い、独自の仕組みでバリューアップを行う製造業特化型の事業承継プラットフォーマー。モノづくりにおいてニッチトップになり得る特徴を有しながらも、後継者の不在などで継続が困難な中小企業を対象に事業承継を行っている。公募株式数３７２万株、売出株式数１６８万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し８１万株。主幹事はＳＢＩ証券。



出所：MINKABU PRESS