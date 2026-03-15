卒業式の日、女性が憧れる告白のシチュエーション９パターン
卒業式の日に告白をされたら、一生の思い出と言ってもいいくらい印象に残るものではないでしょうか。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者の意見を参考に、「卒業式の日、女性が憧れる告白のシチュエーション９パターン」を紹介させていただきます。
【１】行事が全て終わったその日の夜の、家の近くの公園
「不意打ちで『話がある』なんて呼び出されたりしたら、テンションが上がる」（２０代女性）と、予想外の展開にドキドキしてしまう人もいるようです。ただし、急な呼び出しには女性が対応できない場合もあるので、夕方までに連絡をしておくとよいでしょう。
【２】校門の前など、最後の最後で呼び止められそうな場所
「学校を出て会えなくなるギリギリの所で、最後まで抑えていた気持ちが溢れ出たみたいで嬉しい」（３０代女性）と、女性は意を決した最後のアタックに弱い生き物のようです。「これが最後のチャンスだ！」と自分に言い聞かせ、勇気を出して声をかけてみましょう。
【３】花びらが舞い散る桜の木の下など、ロマンチックな場所
「桜の木の下で第二ボタンを渡されたい！」（２０代女性）など、卒業シーズンを感じさせる美しい景色に女性の気持ちも高まるようです。告白するならば、事前に雰囲気のいい場所を探しておきましょう。
【４】卒業証書授与の真っ最中、みんなの注目が集まる壇上から
「本気さが伝わるし、何とも思ってなかった人にされても嬉しい！」（２０代女性）と、勇気ある大胆な告白に一発で射止められてしまう人もいるようです。ただし、厳粛な雰囲気を壊してしまい、先生に怒られるかもしれない、というリスクは頭にいれておきましょう。
【５】朝、「式が終わったら◯◯に来て」とあらかじめ呼び出しを受けた場所
「こんなこと言われたら、式の間もずっとドキドキしっぱなし！」（１０代女性）と、告白ムードを盛り上げる演出もかなり効果的にはたらくようです。事前に宣言しておけば、確実に告白のチャンスを得られるでしょう。
【６】漫画やドラマのシーンに出てきそうな校舎の屋上
「これぞ青春！って感じでキュンとする」（２０代女性）というように、少女漫画などによく描かれる屋上も、青春を感じさせる場所のひとつのようです。ドラマの名シーンなどを参考に告白プランを練るのもアリかもしれません。
【７】体育館裏や校舎裏などの、人目につかない場所
「ベタだけど憧れる！ 二人の世界に入れる場所」（２０代女性）と、定番のシチュエーションも女性の心を揺さぶるようです。周囲のざわつきから離れた静かな場所は、真剣な告白にはぴったりかもしれません。
【８】式の後、写真撮影などでみんなが集まっている場所
「友達とワイワイやっている所に突然来て、『○○、ちょっと…』と連れ出されてみたい」（１０代女性）と、みんなの前でこうした行動をされることに憧れる女性も多いようです。みんなの前だと勇気がいりますが、あえて飛び込んでいくとかなりポイントが高そうです。
【９】誰もいなくなった、二人きりの教室
「青春の一番長い時間を過ごした、思い出の場所だから」（１０代女性）と、思い入れのある教室はやはり告白スポットとしての人気も高いようです。他のクラスメイトが入ってこないような時間を見つけましょう。
卒業式という別れの日も、うまくいけば好きな人と新たなスタートを切る記念日になるかもしれません。他にはどんな理想の告白のシチュエーションがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（池田香織／ｖｅｒｂ）
【１】行事が全て終わったその日の夜の、家の近くの公園
「不意打ちで『話がある』なんて呼び出されたりしたら、テンションが上がる」（２０代女性）と、予想外の展開にドキドキしてしまう人もいるようです。ただし、急な呼び出しには女性が対応できない場合もあるので、夕方までに連絡をしておくとよいでしょう。
「学校を出て会えなくなるギリギリの所で、最後まで抑えていた気持ちが溢れ出たみたいで嬉しい」（３０代女性）と、女性は意を決した最後のアタックに弱い生き物のようです。「これが最後のチャンスだ！」と自分に言い聞かせ、勇気を出して声をかけてみましょう。
【３】花びらが舞い散る桜の木の下など、ロマンチックな場所
「桜の木の下で第二ボタンを渡されたい！」（２０代女性）など、卒業シーズンを感じさせる美しい景色に女性の気持ちも高まるようです。告白するならば、事前に雰囲気のいい場所を探しておきましょう。
【４】卒業証書授与の真っ最中、みんなの注目が集まる壇上から
「本気さが伝わるし、何とも思ってなかった人にされても嬉しい！」（２０代女性）と、勇気ある大胆な告白に一発で射止められてしまう人もいるようです。ただし、厳粛な雰囲気を壊してしまい、先生に怒られるかもしれない、というリスクは頭にいれておきましょう。
【５】朝、「式が終わったら◯◯に来て」とあらかじめ呼び出しを受けた場所
「こんなこと言われたら、式の間もずっとドキドキしっぱなし！」（１０代女性）と、告白ムードを盛り上げる演出もかなり効果的にはたらくようです。事前に宣言しておけば、確実に告白のチャンスを得られるでしょう。
【６】漫画やドラマのシーンに出てきそうな校舎の屋上
「これぞ青春！って感じでキュンとする」（２０代女性）というように、少女漫画などによく描かれる屋上も、青春を感じさせる場所のひとつのようです。ドラマの名シーンなどを参考に告白プランを練るのもアリかもしれません。
【７】体育館裏や校舎裏などの、人目につかない場所
「ベタだけど憧れる！ 二人の世界に入れる場所」（２０代女性）と、定番のシチュエーションも女性の心を揺さぶるようです。周囲のざわつきから離れた静かな場所は、真剣な告白にはぴったりかもしれません。
【８】式の後、写真撮影などでみんなが集まっている場所
「友達とワイワイやっている所に突然来て、『○○、ちょっと…』と連れ出されてみたい」（１０代女性）と、みんなの前でこうした行動をされることに憧れる女性も多いようです。みんなの前だと勇気がいりますが、あえて飛び込んでいくとかなりポイントが高そうです。
【９】誰もいなくなった、二人きりの教室
「青春の一番長い時間を過ごした、思い出の場所だから」（１０代女性）と、思い入れのある教室はやはり告白スポットとしての人気も高いようです。他のクラスメイトが入ってこないような時間を見つけましょう。
卒業式という別れの日も、うまくいけば好きな人と新たなスタートを切る記念日になるかもしれません。他にはどんな理想の告白のシチュエーションがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（池田香織／ｖｅｒｂ）