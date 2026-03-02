LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）がInstagramを更新。イタリア・ミラノで見せた彼女感溢れるオフショットを公開した。

【写真】よく見るとセクシーなインナーで大人の魅力を放つLE SSERAFIMウンチェ【写真・動画】美しいブラックドレス姿でオニツカタイガーのショーに登場①～④

■LE SSERAFIMウンチェがミラノを歩く彼女感溢れるショットを多数公開

ウンチェは現地時間2月25日にミラノで行われた、ONITSUKA TIGER（オニツカタイガー）の2026-27年秋冬コレクションのショーへ参加。美しいデコルテを見せたブラックドレス姿で登場し、大人の魅力を放っていた。

最新投稿では、ウンチェがジャージにデニム、ニット帽と、ONITSUKA TIGERのカジュアルなウェアに身を包んで登場。夜にライトアップされて輝くミラノの大聖堂（ドゥオーモ）の前に佇み、輝くような美しさを放っている（2～7枚目）。

スポーティでマニッシュなスタイリングだが、よく見るとウンチェがインナーに着ているのは腰を大胆に見せたハイレグボディスーツで、セクシーな魅力もちらり。8枚目ではジャージをはだけさせて美しい肩とデコルテを見せた。

また9～12枚目では、ウンチェがミラノの街を歩いたり、レストランで食事を楽しむ姿が切り取られ、まるで一緒にデートをしているかのような気分を味わえる。

SNSでは「彼女感溢れるウンチェで本当に可愛い」「本当に綺麗でびっくり」「イタリアが似合うウンチェ」「ミラノデート気分で最高」「まじでかっこいい」など、反響を集めている。

■LE SSERAFIMウンチェが美しいブラックドレス姿でオニツカタイガーのショーに登場！